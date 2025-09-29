Ankara'dan rüşvet aldığı ileri sürülen New York Belediye Başkanı Adams'tan flaş karar!

Eric Adams, Kasım seçimlerindeki belediye başkanlığı yarışından çekildiğini açıkladı; suç oranlarını düşürme ve ekonomik toparlanma başarılarını anımsatarak, "Başardığımız tüm bu şeylere rağmen, yeniden seçim kampanyama devam edemeyeceğim" dedi. Adams daha önce Türk yetkililer ve iş insanlarının da arasında olduğu bazı kişilerden yasa dışı bağış ve rüşvet almakla suçlanmış, yürütülen yolsuzluk suçlamaları ise düşürülmüştü.





New York'un mevcut Belediye Başkanı Eric Adams, siyasi kariyerinde dönüm noktası olacak bir kararla, Kasım ayında gerçekleşecek belediye başkanlığı seçimleri için yürüttüğü adaylık kampanyasını resmen sonlandırdı. Adams, sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir videoyla bu kararı kamuoyuna duyurdu. Kentin dönüşümünde önemli adımlar attığını vurgulayan Adams, suç oranlarının azalması, konut erişilebilirliğinin artırılması ve ekonomik canlanmanın hızlanması gibi elde edilen başarıları tek tek sıraladı.





'BAŞARDIĞIMIZ TÜM ŞEYLERE RAĞMEN...'

Videoda, "Başardığımız tüm bu şeylere rağmen, yeniden seçim kampanyama devam edemeyeceğim" diyen Adams, kararının arkasındaki nedenleri de açıkça dile getirdi. Son dönemde medyada dolaşan spekülasyonların yanı sıra, seçim kampanyası finans kurulunun yeterli kamu fonu sağlamaması, bağış toplama kapasitesini ciddi şekilde etkiledi. Bu durum, iddialara göre, kapsamlı bir kampanya yürütmeyi imkansız hale getirdi.





ÖNE ÇIKAN İSİMLER KİMLER?

Adaylıktan çekilmenin, kamu hizmetlerine olan bağlılığını sona erdirmeyeceği mesajını veren Adams, görev süresinin dolacağı ana kadar New York'u daha güvenli, eşitlikçi ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için gece gündüz çalışacağını taahhüt etti. Bu karar, New York siyasetinde büyük yankı uyandırırken, Demokrat Parti içindeki adaylık yarışını yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Adams'ın boşalttığı alanda, potansiyel rakipler arasında Manhattan Borough Başkanı Gale Brewer ve eski Vali Andrew Cuomo gibi isimler öne çıkıyor.