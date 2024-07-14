Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'dan Suriyeli sığınmacılar için iki aşamalı plan /14 Temmuz 2024 09:48

Ankara'dan Suriyeli sığınmacılar için iki aşamalı plan

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşme ihtimali gündemdeki yerini korurken, Türkiye'nin yeni göç politikası için yol haritası belirleniyor. Saray bünyesinde başlatılan çalışmanın 'entegrasyon ve geri dönüşler’ olmak üzere iki aşamalı yürütüleceği öğrenildi.

SHABER3.COM

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin tekrar normalleştirilmesi beklenirken, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleriyle ilgili yeni bir süreç başlatıldı. Edinilen bilgiye göre; Türkiye'deki sığınmacılar, Suriye'den güvenli geri dönüş ve mülk iadesinin garantisi alınması durumunda ülkelerine geri gönderilecek.

ENTEGRASYON POLİTİKALARI DEVREYE ALINACAK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; entegrasyon politikalarının devreye alınması durumunda, ilk olarak sığınmacıların kayıtlı olarak iş gücüne katılması konusunda adım atılacak. Bu konuda yasal alt yapı hazırlıkları da başladı. Suriye’ye dönmek istemeyenlerin Türkiye’deki kültürel uyumundan, çalışma, ikamet, dil başta olmak üzere birçok açıdan entegrasyonunun nasıl sağlanacağı konusunda politikalar geliştirilecek.

DÖNÜŞ İÇİN GARANTİ İSTENECEK

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmeleri konusu ise, Esad rejimi ile yapılacak mutabakata bağlı ilerleyecek. Suriye yönetiminin, sığınmacıların güvenli dönüşün şartların sağlanması ve can güvenliklerinin garantisini vermesi durumunda, Türkiye’de bulunan sığınmacıların büyük bölümünün ülkelerine gönderilmesi gündeme gelecek. Dönüşleri için de bazı Türkiye ve Suriye’nin bazı teşvik politikalarını uygulamaya alması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'dan Suriyeli sığınmacılar için iki aşamalı plan Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:57:03