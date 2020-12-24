Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş tek golle kazandı, liderle farkı eritti: İşte son puan durumu /24 Aralık 2020 21:23

Beşiktaş tek golle kazandı, liderle farkı eritti: İşte son puan durumu

Geçtiğimiz hafta evinde Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 4-0 ile geçen Beşiktaş bu hafta da Ankara deplasmanında 3 puan dönüyor.

SHABER3.COM

Beşiktaş, MKE Ankaragücü deplasmanında 3 puanı tek golle aldı. Rakibini Domagoj Vida'nın golüyle mağlup eden siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçta beşinci galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleye iyi başlayan taraf ev sahibi takım oldu. Üst üste net fırsatlar yakalayan sarı-lacivertliler son vuruşlarda yetersiz kalınca gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda her iki takım da öne geçmenin yollarını ararken eşitliği bozan Beşiktaş oldu. 61. dakikada  sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Domagoj Vida, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Bu haftayı da boş geçmeyen Hırvat yıldız, üst üste ikinci maçında gol atmayı başardı.

Kalan bölümde skor üstünlüğünü korumayı başaran siyah-beyazlılar, başkentte tek golle kazandı. Bu sonuçla Sergen Yalçın'ın öğrencileri üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Son 3 haftada 7 puan toplayan Ankaragücü ise sezonun 8. yenilgisini aldı. 

Beşiktaş bu hafta sonu oynanacak 15. haftayı bay geçecek.

Puan Durumu


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Beşiktaş tek golle kazandı, liderle farkı eritti: İşte... Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gergerlioğlu'ndan Soylu'ya cevap

Açız kardeşim, aç!

Açız kardeşim, aç!

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

‘Mütedeyyin kadınlara’ çıplak aramanın en ağırı yapılıyor

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Motorsiklet çarpan yavru fil kalp masajı ile hayata döndü

Kamyon evin yatak odasına girdi

Kamyon evin yatak odasına girdi

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Zincirleme Trafik kazası buna denir

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:36:21