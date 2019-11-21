Ankaragücü Rus futbolcusuna günlerdir ulaşamıyor

Ankaragücü'nde forvet oyuncusu Zaur Sadaev'e milli aradan beri ulaşılamıyor. Açıklama teknik direktör Mustafa Kaplan'dan geldi.







Milliyet’te yer alan habere göre Rus oyuncu Zaur Sadaev’e milli maç arasından beri ulaşamadıklarını belirten Kaplan, “Sadaev milli maç arasından sonra daha dönmedi. Şu anda aramızda da yok zaten kendisine de bir türlü ulaşamadık. Dört günlük milli maç arasından sonra yedinci, sekizinci gün oluyor Sadaev şu anda aramızda değil. Kendisine zaten ulaşamadığımız için bunu da taraftarlarımız bilsin diye açıklama gereği duyduk” dedi.