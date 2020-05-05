Samanyolu Haber /Gündem / Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı /05 Mayıs 2020 11:24

Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü, resmi Twitter hesabında yaptığı açıklamayla bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Açıklamada futbolcunun ismine yer verilmedi.

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MKE Ankaragücü Kulübü tarafından yapılan açıklamada bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığı duyuruldu.

Kulübün resmi Twitter hesabında yayınlanan açıklamada futbolcunun ismi verilmedi. Açıklama şöyle:

"Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Kovid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Kovid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır."
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