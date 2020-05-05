Ankaragücü'nde bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

MKE Ankaragücü Kulübü tarafından yapılan açıklamada bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığı duyuruldu.





Kulübün resmi Twitter hesabında yayınlanan açıklamada futbolcunun ismi verilmedi. Açıklama şöyle:





"Dün kulübümüz tarafından Beştepe Tesislerimizde tüm futbolcu, teknik ekip ve kulüp personelimize Kovid-19 PCR tanı testleri yapıldı. Ne yazık ki bir profesyonel futbolcumuzda Kovid-19 PCR testi pozitif tespit edilmiş olup, futbolcumuza ivedilikle ileri tetkikler yapılmıştır. Futbolcumuz hastaneye yatırılmış olup, tedavisine başlanmıştır. Tedavi sürecinde kulübümüz tarafından futbolcumuzun durumu hakkında tekrar bilgilendirme yapılacaktır."