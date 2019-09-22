Samanyolu Haber /Spor / Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçında 'kural hatası' itirazı /22 Eylül 2019 10:12

Ankaragücü'nden Fenerbahçe maçında 'kural hatası' itirazı

Süper Lig’in beşin haftasında Fenerbahçe’ye deplasmanda 2-1 yenilen Ankaragücü, maçta kural hatası yapıldığı iddiasıyla karşılaşmasının yeniden oynanması için harekete geçti.

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Maçtan sonra Ankaragücü’nden yapılan açıklamada kural hatası olduğu iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na itirazda bulunacakları belirtildi. 

Ankaragücü, maçın 20. dakikasında gelen gol öncesinde kale atışı (aut) yerine köşe vuruşu (korner) verildiğin, bunun da hatalı olduğunu iddia ediyor.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Müsabaka hakemi ve VAR hakemleri gol kararı vermeden önce topun bir sonraki durma anına değin tüm olayları yeniden inceleyerek gol kararını değerlendirmesi gerekirken bu durum yapılmamıştır.

Kulübümüz, tıpkı bu akşamki rakibimiz Fenerbahçe A.Ş'nin bir önceki müsabakasında kural hatası yapıldığına dair itiraz ettiği gibi müsabakaya itiraz edecektir.

Ancak, ülke futbolumuzda üst üste gelen bu hatalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun ve Merkez Hakem Kurulu'nun sorularımızı cevaplamasını beklemekteyiz.

Konya maçı verilmeyen penaltı 2 Puan,

Kayseri maçı rakibe verilmeyen kırmızı kartlar ve faul olmayan pozisyon sonrasında gelen gol 2 puan,

Fenerbahçe maçı auta kararı yerine korner kararı sonrasında olan gol ve kaybedilen 3 puan,

5 haftada hakem hataları ile kaybedilen 7 puan.

Kazanabileceğimiz bir müsabakayı açıkça yapılan bir hata ile kaybediyoruz.

Yayıncı Kuruluş'un görüntülerinden net ve tereddüte yer vermeyecek bir şekilde top rakip takım oyuncusundan oyun alanını terk ettiği halde kale atışı kararı yerine köşe vuruşu kararı veriliyor ve oyunun devamında gol oluyor.

Müsabaka hakeminin gözü önünde gerçekleşen olayda kale vuruşu kararı yerine tam tersi karar nasıl verildi? Yardımcı hakemler uyarmadı mı? VAR Hakemleri neden uyarmadı? Gol sonrası neden inceleme yapılmadı? VAR sistemi bu hataların önlenmesi için YOK mu?”
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