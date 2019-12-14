Ankaragücü'nden Galatasaray'a son dakika sürprizi: İşte son puan durumu

Galatasaray 10 kişi kalan Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçti. Sarı-Kırmızılı takım tam ‘üç puanı aldım’ derken peş peşe gelen Ankargücü golleri ile yıkıldı. Son sıradaki başkent ekibinde büyük sevinç yaşanırken, Aslan’a tepki vardı.





Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü’ne evinde diş geçiremedi. Konuk ekip, 10 kişi oynadığı maçta son dakikalarda bulduğu iki golle beraberliği kurtardı. Galatasaray’ın gollerini Feghouli ve penaltıdan Belhanda kaydetti. Ankaragücü ise penaltıdan İlhan Parlak ve Kitsiou’dan geldi. Konuk Sarı-Lacivertli takımda Orgill 72’de kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Galatasaray bu beraberlikle 24 puana son sıradaki Ankaragücü ise 10 puana yükseldi.





FALCAO İLK 11’DE BAŞLADI





Şampiyonlar Ligi’nde PSG karşısında alınan 5-0’lık ağır bir mağlubiyet Galatasaray’ı oldukça sarstı. Tekinik direktör Fatihn Terim’in takımı bu şok durumundan çıkarmanın yolunu Nzonzi’yi kadro dışı bırakarak buldu. Taraftarı önünde Ankaragücü’nü de yenip yeni bir başlangıç hesabı yaptı. Falcao’nun ilk 11’de sahada olması taraftarın kazanılması açısından önemliydi.





FALCAO’NUN KAFA ŞUTUNU KORCAN ÇIKARDI





Galatasaray maça tempolu başladı. Ankaragücü ise oyunda geride bekleyip kontralar üzerine gol aradı. Oyunun ilk yarısında Sarı-Kırmızıl takım %70 oranında topa sahip oldu. Ev sahibi takımın hücum girişimi fazla olmasına rağmen sonuca gitme açısından başarısız kaldı. Galatasaray’ın kaleyi bulan tek gol girişimi ise 10. dakikada Falcao’dan geldi. Mariano’nun sağdan ortasında topa iyi yükselen Falco iyi bir vuruş yaptı. Ancak kaleci Korcan üstüne gelen topu kornere çelmeyi başardı. İlk yarı golsüz berabere bitti.





ÖMER BAYRAM ORTA FEGHOULİ GOL





Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray oyunu ilk dakikan itibaren Ankaragücü yarı alanına yıktı. Taraftarının da desteği ile tempoyu yükseltmeye çalıştı. Önce Babel ile tehlikeli olan Sarı-Kırmızılı takımın golü bulması da gecikmedi. 53’te Ömer Bayram’ın kullandığı serbest vuruşta kale sahasında içinde kalabalık savunma arasından Feghouli kafayı vurmayı başardı. Top kaleci Korcan’ın uzanamayacağı noktaya gitti. Galatasaray 1-0 öne geçti.





ANKARAGÜCÜ 10 KİŞİ KALDI





Galatasaray öne geçtikten sonra Ankaragücü kalesine daha rahat gelmeye başladı. 63’te Babel topu son çizgiye kadar kovaladı. İki oyuncunun arasından çıkıp topu ortalamaya çalıştı. Savunmanın eline çarpınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesi sonrası topun dışarıdan çevrildiği tespit edilince penaltı iptal oldu. Oyun korner vuruşu ile başladı. 72’de ise Ankaragücü 10 kişi kaldı. Dever Orgill, Ryan Donk ile hava mücadelesi sırasında eli Donk’un yüzüne geldi. Hakem Şansalan ikinci sarıdan Dever Orgill’e kırmızı kartı gösterdi.





PENALTILAR PEŞ PEŞE GELDİ





Ankaragücü 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray’ın işi kolaylaştı. Babel ile etkili olan Galatasaray ikinci golü bir türlü bulamadı. 82’de Falcao’nun yerine oyuna giren Taylan Kümeli yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Belhanda skoru 2-0 yaptı. 86’da ise penaltıyı konuk Sarı-Lacivertli takım kazandı. Marcao ceza sahası içinde İlhan Parlak’ı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 89’da atışı kullanan İlhan parlak skoru 2-1 yaptı.





SON SÖZÜ ANKARAGÜCÜ SÖYLEDİ





Skor 2-1’e geldikten sonra Ankaragücü tüm hatları ile Galatasaray kalesine gitti. Dakikalar 90+1 gösterdiğinde İlhan Parlak ceza sahası içinde topla buluştu. Topu rakibinden kurtardıktan sonra dışarıdan gelen Kitsiou topu durdurmadan direk kaleye vurdu. Top Muslera’nın yanından filelerle buluştu ve skor 2-2’ye geldi. Galatasaray 2-0’a getirdiği maçta 2-2’ye razı oldu.





MAÇ BİLGİLERİ





Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo (Dk. 86 Emre Taşdemir), Lemina (Dk. 66 Selçuk İnan), Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Babel, Falcao (Dk. 77 Taylan Antalyalı)





MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel (Dk. 89 Alper Önal), Alihan Kubalas, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 84 Moke), Faty (Dk. 78 Hasan Kaya), Kitsiou, İlhan Parlak, Orgill





Goller: Dk. 53 Feghouli, Dk. 83 Belhanda (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 88 İlhan Parlak (Penaltıdan), Dk. 90+1 Kitsiou (MKE Ankaragücü)





Kırmızı kart: Dk. 72 Orgill (MKE Ankaragücü)





Sarı kartlar: Dk. 9 Faty, Dk. 41 Cebrail Karayel, Dk. 82 Kulusic (MKE Ankaragücü), Dk. 32 Babel, Dk. 86 Marcao (Galatasaray)





Stat: Türk Telekom / Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Kısal





PUAN DURUMU



