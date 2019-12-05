Ankaralıların parasını böyle sömürmüşler: Belediye kasasından Osmanlıspor’a 2 milyon

Ankara’da Melih Gökçek döneminde yapılan usulsüz harcamaların bir yenisi daha belgelendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla görevinden istifa eden Melih Gökçek’in oğlunun başkanlığını yaptığı Osmanlıspor’a 25 yıllığına ücretsiz verilen ve adı, “Osmanlı Stadyumu” olarak değiştirilen Yenikent Stadyumu için belediye bütçesinden bir yılda 2 milyon TL harcandığı ortaya çıktı. Sincan Kaymakamlığı, Osmanlıspor’un kullandığı tesise ilişkin 21 Haziran’da aldığı tahliye kararını hayata geçirmedi.





Birgün Gazetesi'nin haberine göre Kulüp ve Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 yılında imzaladığı protokol ile tesisler 25 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne geçti. Tesislerin toplam büyüklüğünün 75 bin 115 metrekare olduğu öğrenildi.





İşletme hakkı kulübe devredilen spor alanları ve müştemilatlarına ait elektrik, su, atıksu ve doğalgaz giderlerinin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılandığı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenikent Stadı için Kasım 2018 – Ekim 2019 dönemleri arasında toplam 2 milyon 58 bin 988 TL harcadı. Tesisin aylık ortalama giderinin 171 bin 582 TL olduğu belirlendi.





DOĞALGAZ VE ELEKTRİK GİDERLERİ





Tesislerin Kasım 2018 – Ekim 2019 dönemleri arasında belediye bütçesinden karşılanan giderleri şöyle:





Otel ve Halı Sahaların Elektrik Gideri: 26 bin 316 TL.





Osmanlı Stadı’nın Elektrik Gideri: 2 milyon 5 bin TL.





Osmanlı Stadı’nın Doğalgaz Gideri: 26 bin 716 TL.





DEVİR İŞLEMİNE İPTAL





Belediye Meclisi, 10 Ağustos 2018’de devir işlemini iptal etti. Meclis’in kararı, 24 Ağustos’ta kulübe de bildirildi. Tebliğin ardından tesisleri 15 gün içinde boşaltması gereken kulüp, karara uymadı.





TAHLİYE KARARI ALINDI





Sincan Kaymakamlığı, belediyenin talebi üzerine tahliyenin 2 Temmuz Salı günü saat 10.00’da yapılacağı belirtildi. Karar gereği tesisin, Büyükşehir Belediyesi’nin görevlendirdiği memurlara “boş ve işgalsiz” teslim edileceği bildirildi.





YETKİLİLER TAHLİYEYE GİTMEDİ





Ancak kaymakamlık yetkilileri, belirlenen gün ve saatte tahliye işlemi için tesislere gelmedi. Tesislerde bulunan belediye yetkilileri tahliyenin gerçekleştirilmediğini tutanak ile kayıt altına alarak ayrıldı.





SAYIŞTAY DA “USULSÜZLÜK” DEDİ





Yenikent Stadı’nın bedelsiz tahsisindeki usulsüzlük, Sayıştay denetimlerine de takıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2017 yılı hesaplarını inceleyen Sayıştay denetçileri, mülkiyeti belediyede olan taşınmazların, “Ortak Hizmet Projesi” adı alında dernek ya da dernek statüsündeki spor kulüplerine devredilemeyeceğinin altını çizdi.