Ankara'ya inen Pompeo: Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumlu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'ya gelirken Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın oluşturduğu durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pompeo Ankara'ya inmeden bazıları sert sayılabilecek şu mesajları verdi:







* Suriye'deki duruma bir çözüm bulma arayışındayız.





* ABD'nin amacı ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Türkiye'yi bu tür davranışlara girme kapasitesinden mahrum bırakmak.





* ABD Suriye'de vakum oluşmamasını garantiye almak için uğraşıyor.





* Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumludur.





* Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme beklentisi içindeyiz. Başkan Trump bunu ABD hükümetinin en üst düzeyinde yapıp kendisiyle yüz yüzde görüşmemizin önemli olduğu hissiyatında, Erdoğan'ın durması lazım.



