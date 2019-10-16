Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'ya inen Pompeo: Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumlu /16 Ekim 2019 16:23

Ankara'ya inen Pompeo: Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumlu

Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'nı durdurmaya ikna etmek için Ankara yoluna gönderdiği Pompeo, Fox Business Network'e son durumla ilgili açıklamalar yaptı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'ya gelirken Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın oluşturduğu durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pompeo Ankara'ya inmeden bazıları sert sayılabilecek şu mesajları verdi:

* Suriye'deki duruma bir çözüm bulma arayışındayız.

* ABD'nin amacı ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil, Türkiye'yi bu tür davranışlara girme kapasitesinden mahrum bırakmak.

* ABD Suriye'de vakum oluşmamasını garantiye almak için uğraşıyor.

* Bölgedeki istikrarsızlıktan Erdoğan sorumludur.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme beklentisi içindeyiz. Başkan Trump bunu ABD hükümetinin en üst düzeyinde yapıp kendisiyle yüz yüzde görüşmemizin önemli olduğu hissiyatında, Erdoğan'ın durması lazım.

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