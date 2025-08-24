Ankara'ya korku saldı: Şehrin altında 6 şiddetinde deprem üretebilecek fay var

Ankara'da 11 Ağustos’ta meydana gelen 3.2’lik depremin Ümitköy, Çayyolu, Bağlıca bölgelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından şiddetli hissedildi. Büyüklük olarak küçük olan bu depremin bu kadar şiddetli hissedilmesi gözleri Ankara'nın aktif fay hatlarına çevirdi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre depremin merkez üssünün Gazi Orduevi’nin hemen batısında bir noktayı işaret ettiğini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, kritik açıklamalarda bulundu.





ANKARA'NIN İÇİNDEN GEÇİYOR

Geçmişte Türkiye Diri Fay Haritası veya tektonik haritalarında varlığından haberdar olduklarını belirten ancak aktif mi pasif mi olduğunu bilmediklerini söyleyen Hüseyin Alan, Bağlıca fayına dikkat çekti. Söz konusu fayın 25 kilometre uzunluğunda olduğunu ve Ankara'nın içinden geçtiğini kaydeden Alan, şöyle devam etti:





"Ankara’nın kent içinden geçen yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda olası 6 civarlarında deprem üretme potansiyeline sahip bir fayın bulunması yeni bir kaynak alanı, yani deprem açısından değerlendirilmesi gereken bir kaynak alan olduğunu bize gösteriyor. Tabii bu durum Ankara için neden önemli derseniz Ankara’daki bina stoku hemen şehrin içerisinden geçen böylesine bir fayın yaratacağı ivme değerleri baz alınarak inşa edilmiyor maalesef. Bu da Ankara’daki yapıların büyük bir risk altında olduğunu bizlere gösteriyor."





'ÇOK YIKICI OLACAK'

Alan, olası depremin "çok yıkıcı olacağını" söyleyerek, şunları kaydetti:





"Çünkü Ankara’nın geçmişten gelen yapı stoku göz önüne alındığında yine Ankara’yı etkileyebilecek depremlerin kaynak zonları ile Ankara kent yerleşkesi arasındaki ilişkiye bakıldığında son derece düşük ivme değerleri baz alınarak yapıldığını görüyoruz. Ankara ülkenin Başkenti. Cumhuriyetin dışa bakan yüzü. Bu yüzün olası bir ufak depremle ağır kayıplarla karşılaşmaması gerektiği inancındayım. Her bir yurttaşa ayrı bir sorumluluk düşüyor. Hiç olmazsa bunu atlamayalım."