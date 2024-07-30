Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'yı hareketlendiren iddia doğru çıktı: 'En az 30 vekille yeni bir grup kuruyoruz' /30 Temmuz 2024 17:43

Ankara'yı hareketlendiren iddia doğru çıktı: 'En az 30 vekille yeni bir grup kuruyoruz'

Merkez sağa yakın parti ve vekillerin Meclis’te yeni grup kurması tartışmalarına ilişkin konuşan DP Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ne yirmisi en az 30 vekille geliyoruz" dedi.

SHABER3.COM

Meclis'te yeni bir grup kurulacağına yönelik çalışmalar yapıldığı kulisi gündeme oturdu. Meclis'te grup kurmak için yirmi milletvekiline ihtiyaç duyuluyor. Konuyla ilgili Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt açıklamalarda bulundu. Enginyurt, kurulacak olan grubun 20 milletvekiliyle sınırlı olmayacağını bildirdi.

DEMOKRAT PARTİ ÖNCÜLÜĞÜNDE

Grubun Demokrat Parti öncülüğünde kurulması planlandığını bildiren Enginyurt, gerekçelerini ise şu sözlerle açıkladı: "Meclis'te grupları olmadığı için konuşamayan, söz alamayan vekiller var. Türkiye'de muhalefet etkili değil. Biz bu açığı kapatmak istiyoruz."

CHP'DEN DE VEKİL VAR

Odatv'nin haberine göre Cemal Enginyurt, DEVA Partisi, Demokrat Parti, CHP, bağımsızlar ve diğer partilerden katılacak vekillerle yaklaşık 30-40 kişilik bir Meclis grubu kurmayı planladıklarını belirtti. Enginyurt, CHP'den bu sayının bir-iki vekil olduğunu altını çizdi, ancak isim vermedi.

Kurulacak olan grubun 20 ile sınırlı olmayacak olmasını Cemal Enginyurt şu sözlerle özetledi: "Olacaksa güçlü bir grup, güçlü bir muhalefet olsun. En az 30 vekillik bir grup kurmayı düşünüyoruz. Ayrıca, bu sayı 20 ile sınırlı olsa bir vekil Allah korusun hayatını kaybetse grubun düşmesi söz konusu. Geçmişte şahit olduk. O yüzden daha etkili olması için böyle bir yöntem düşündük."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'yı hareketlendiren iddia doğru çıktı: 'En az... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:35:40