Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'yı hareketlendiren iddiada kim ne dedi: Yavaş ve Dervişoğlu görüştü mü? /19 Eylül 2024 09:36

Ankara'yı hareketlendiren iddiada kim ne dedi: Yavaş ve Dervişoğlu görüştü mü?

ABB Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun yemekte bir araya geldiği iddia edildi. Parti kaynakları ve ABB yetkilileri iddiayı yalanlarken, iddianın kaynağı da ortaya çıktı.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun yemekte bir araya geldiği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair değerlendirmelerde bulunduğu iddiaları siyaset arenasının en çok merak edilen iddialarından. İddialar, Yavaş’ın CHP’den ayrılarak İYİ Parti’nin adayı olacağı şeklinde devam ederken, İYİ Parti’nin de oy oranını Yavaş ile artırmak istediği belirtilmişti.

BU İDDİALAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Gerçek Gündem’in ulaştığı İYİ Partililer Yavaş ile Dervişoğlu’nun yemekte bir araya geldiğine dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. İki ismin Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği Karakucak Güreşleri açılışında bir arada bulunduğu ve iddianın da buradan çıktığı belirtildi. Partililer burada bir yemek verildiğini, Yavaş’ın bu yemeğe katıldığını ancak Dervişoğlu’nun katılmadığını söyledi.

İYİ Partililer Dervişoğlu’nun yemek başladıktan sonra partisinin genel merkezine geçtiğini, yolda da kokoreç yediğini söyledi. Bunun dışında da Yavaş ve Dervişoğlu’nun bir araya gelmediğinin altı çizildi. Partililer, Yavaş’ın İYİ Parti’nin adayı olmasını isteyenler olsa da bu aşamada bunun partinin kurumsal görüşü olmadığının altını çizdi.

ABB: YALANLAMAYA DEĞMEZ
ABB kaynakları da Yavaş ile Dervişoğlu’nun yemek yediği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Yavaş’ın CHP’den ayrılarak başka partiye geçeceği ve aday olacağına dair iddiaları ise 'yalanlamaya bile değmez' olarak nitelendirdi.
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