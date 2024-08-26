Ankara'yı kana bulayan Mecnun Ekinci, sözde 15 Temmuz gazisi çıktı!

NE OLMUŞTU?

Olay, gece 00:00 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422. Sokak’ta yer alan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, Mecnun Ekinci (42), birkaç gün önce komşusu Murat Zurnacı ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Komşular, gece saatlerinde tekrar tartışmaya başladı.

TARTIŞMA EVİN ÖNÜNE DÖKÜLEN SUDAN ÇIKMIŞ

Mecnun Ekinci’nin son birkaç gündür her gün, komşusu Zurnacı ailesinin evinin önüne kova ile su döktüğü ve tartışmanın, ‘Neden evimizin önüne su döküyorsun. Birisi kayıp düşecek’ uyarısının ardından başladığı iddia edildi.

Ankara'da dün gece tartıştığı 3 komşusunu katleden Mecnun Ekinci, yakalanarak gözaltına alındı.Ekinci'nin sözde 15 Temmuz gazisi olduğu ortaya çıktı. Ekinci'nin 15 Temmuz'un yıldönümlerinde sık sık medyaya çıkarak 'sırtında kurşunla yaşadığını' söylediği öğrenildi.Ekinci'nin katliamda kullandığı silahı da bu unvanı sayesinde aldığı öne sürüldü.Gözaltına alınan Ekinci’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.Kavganın alevlenmesi üzerine Ekinci, tabanca ile komşularına saldırdı. Saldırı sonucu Murat Zurnacı ile oğlu Mücahit Zurnacı ve o esnada evde bulunan arkadaşı Mustafa Öztürk hayatını kaybetti. Zurnacı’nın ağır yaralanan eşi Şengül Zurnacı ise ambulansla hastaneye nakledildi. Olayın ardından kaçan zanlı Mecnun Ekinci ise Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.