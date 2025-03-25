Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'yı karıştıran iddia: Bahçeli entübe mi edildi? /25 Mart 2025 14:24

Ankara'yı karıştıran iddia: Bahçeli entübe mi edildi?

Gazeteci Can Ataklı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin entübe edildiğini ve bitkisel hayata girdiğini öne sürdü. MHP cephesi ise Ataklı'nın bu iddiasını sert bir dille yalanladı.

Ankara'yı karıştıran iddia: Bahçeli entübe mi edildi?

Gazeteci Can Ataklı, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından yaklaşık 8 haftadır kameralar önüne çıkmayan MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ataklı, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, MHP'li kaynaklarının kendisine konuyla ilgili şunları anlattığını dile getirdi: 

"MHP'li kaynaklardan edindiğim bilgiler şöyle; 5 Şubat'tan bu yana hiç ortaya çıkmayan Bahçeli kalp ameliyatından sonra taburcu edildi ama bu kez yürümek için yatağından kalkarken yere düştü ve kalça kemiği kırıldı. Bahçeli yoğun bakıma alındı ama ameliyatın etkileri ve diğer sağlık sorunları nedeniyle bitkisel hayata girdi ve entübe edildi."

Ataklı'nın bu iddiasına MHP'den çok sert bir  yanıt geldi. MHP'nin sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, Ataklı'ya "Senin MHP’li kaynağın olamaz. Çünkü her MHP’li seni gördüğü yerde suratına tükürür. Alçak adam!" diye yanıt verdi. Özkan bir diğer yanıtında da "Yalanlarınızla boğulun!" dedi. 
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