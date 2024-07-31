Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'yı karıştıran iddia: Köpek zehrini AKP'lilerin şirketi mi getirecek? /31 Temmuz 2024 09:19

Ankara'yı karıştıran iddia: Köpek zehrini AKP'lilerin şirketi mi getirecek?

Hayvan zehrini Newbridge şirketinin getireceği iddia edildi. Şirketin ortağı eski bakan Vahit Kirişci... CEO’su eski bakan Ali Rıza Alaboyun. Yöneticileri AKP’li eski vekiller Nevzat Pakdil ve Mehmet Erdoğan.

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Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre TBMM’de sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi ele alınırken eski bakan ve Meclis Tarım, Orman Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci’nin bakanlığı öncesi ortağı ve yöneticisi olduğu Newbridge şirketi tartışıldı. Şirketin sokak hayvanlarını öldürecek olan bir ilacı pazarlayacağı iddia edildi.

“ORTAK OLMAK SUÇ MU?”

Yöneticilerinin tümü AKP’li isimler olan şirketin çalışma amacının “Her nevi müstahzarat ve ilacın toptan ticaretini yapmak, almak, satmak, depolamak, pazarlanmasını, tanıtımını, ithalini ve yeniden ihracını yapmak” olduğu belirlendi. Kirişci, Bakan olduktan sonra şirketle ilişkisini bitirdiğini açıkladı.

Vahit Kirişci

2014 yılında kurulan ve kurucuları arasında Eski Tarım ve Orman Bakanı, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci’nin olduğu  Newbridge şirketinin sokak hayvanlarını öldürecek olan ilacı pazarlayacağı iddia edildi ve TBMM’de tartışma yaşandı. Şirkette CEO olarak AKP’li Enerji eski Bakanı Ali Rıza Alaboyun, CEO Yardımcısı AKP eski Milletvekili Nevzat Pakdil ve Yönetim Kurulu üyesi AKP Adıyaman eski Milletvekili Mehmet Erdoğan yer aldı. Kiirişci, “Bakan olduğum gün bu şirketle ilişkimizi sonlandırdık. Başka bir görevi yokken bir şirketin ortağı olmak bu ülkede ne zaman suç oldu” dedi.
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