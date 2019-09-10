Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'yı sallayan kulis /10 Eylül 2019 19:50

Ankara'yı sallayan kulis

Ankara kulisleri uzunca süredir Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kulisleri ile çalkalanıyor.Ardı arkası kesilmeyen iddialara en güçlü örnek, AKP'li yazar Abdulkadir Selvi'den geldi. Selvi, Albayrak'ın bir süredir geri planda olduğunu doğrularken Sözcü yazarı Can Ataklı'dan da farklı bir kulis geldi.

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Gazeteci Can Ataklı, Ankara'daki 'kaynağının' kendisini aradığını ve "En az 7 bakanın değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor." dediğini öne sürdü. 

Ataklı'nın iddiasına göre, "Damat ve 6 bakan gidiyor, Soylu şimdilik beklemede."

"ERDOĞAN KONUYU GURUR MESELESİ YAPIYOR"

"Bugüne kadar söyledikleri hiç yanlış çıkmayan ve sarayı da çok iyi bilen bir kaynağım." ifadesiyle iddiasına dayanak yapan yazar, Albayrak meselesine ilişkin olarak, "Bu hayli zamandır konuşuluyor. Ancak her seferinde önceden sızmalar olduğu için Erdoğan konuyu gurur meselesi haline getiriyor ve 'Birileri söylüyor diye bakanlar mı değişirmiş?' tavrı ile operasyonu erteliyor. Ancak bu kez artık sona gelinmiş." diyor.

Ankaralı kaynağının, "Erdoğan'ın, hükümetin tamamını değiştirebilir" iddiasını da yazan Ataklı, şöyle devam ediyor: "Açıkçası bakanlar arasında değişikliği ben de bekliyorum. Dostuma, 'Neden hepsi birden de değişebilir diyorsun?' diye sordum. Aslında size daha önce de yazdığım bazı kaygılardan kaynaklandığını anlattı." 

"OKUL SAHİBİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI, HASTANE SAHİBİ SAĞLIK BAKANI GİDİCİ"

Erdoğan'ın artık düğmeye basmaya karar verdiğini söyleyen Ataklı, "Bu durumda okul sahibi Milli Eğitim Bakanı, turizm şirketi sahibi Turizm Bakanı, hastane sahibi Sağlık Bakanı gidiyormuş Ankaralı dostumun söylediğine göre. Ticaret Bakanı ile Orman ve Tarım Bakanı da değişecek bakanlar arasında" kulisini paylaşıyor.

Ankaralı kaynağının, Adalet Bakanı'nın da 'gidebileceğini' söylediğini aktaran Ataklı, "Belki de 'Metin Feyzioğlu'na yer açmak içindir' diye de ekledi." diyor. 

"DAMAT DIŞ GÖREV İSTEMİŞ!"

Ataklı, "En önemlisi ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da görevi sona erdirilecek bakanlar arasında sayılması. Son bir haftadır ortada hiç görünmeyen Berat Albayrak'ın 'ailevi sorunlar' yaşadığı hatta eşinden ayrıldığı bile söyleniyor. Damat Bey'in Erdoğan'dan itibarının sarsılmaması için bir dış görev talep ettiğini söyleyen Ankaralı dostum, 'Ama duyduğum kadarıyla Erdoğan bu talebe çok sıcak bakmamış' dedi." ifadesini kullanıyor.
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