Ankara'yı sarsan istifa

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü grup konuşmasında sert bir dille eleştirdiği ve “olayın takipçisi olacağız” dediği Ebubekir Şahin'in, bu açıklamalar sonrası istifasını verdiği belirtiliyor.







Odatv’nin haberine göre, konuya ilişkin Odatv’ye konuşan RTÜK üyesi İlhan Taşcı şunları söyledi:





“Üst Kurul toplantılarında istifa etmesi gerektiğini dile getirmiştik. Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem bugün hem de daha önceki günlerde konuya ilişkin duyarlılığını biliyoruz. Bunu Ebubekir Şahin’e de aktardık. Bunca tartışma ve gerilimden sonra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in bugün almış olduğu istifa kararı yerindedir. Hem takipçisi olduğumuz hukuksuzluğun ortadan kaldırılması, hem de RTÜK’ün yıpranmaması bakımından istifa kararı isabetlidir.”





Şahin, RTÜK Başkanlığı’nın yanı sıra 11 Haziran 2019 tarihinde de TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.





CHP kontenjanından seçilen üyeler üst kurul toplantısında şifahen Şahin’e istifa çağrısında bulunmuş, sonuç alınamayınca da yazılı başvuruda bulunmuşlardı.





CHP kontenjanından RTÜK üyesi olan Faruk Bildirici, geçen hafta yapılan Üst Kurul Toplantısında tarafsızlığını yitirdiği, gizli kararları açıkladığı, yayın kuruluşlarında lehe ve aleyhe tutum sergilediği gerekçesi ile oyçokluğu ile üyelikten çekilmiş sayılmıştı.





Bu gelişme üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, haftasonu bir araya geldiği gazetecilere, Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyeliğinin yasayla bağdaşmadığını ve bu yanlışın giderilmesi için de mevcut üye İlhan Taşcı’nın istifa istemli dilekçe vereceği bilgisini paylaşarak, “Bu yanlış düzeltilinceye kadar bu uygulamayı sürdüreceği” açıklamasını yapmıştı.





CHP kontenjanından seçilen diğer üye İlhan Taşcı da RTÜK başkanlığına dün bu konuya ilişkin yeni bir dilekçe verdi.





Dilekçede, RTÜK Başkan ve üyelerini hem 6112 sayılı RTÜK Yasası hem de 375 Sayılı KHK uyarınca "görev alanlarıyla ilgili" kamu kurum ve kuruluşlarında görev alamayacaklarının açık bir hüküm olduğuna dikkat çekildi.





İlhan Taşcı dilekçesinde şunlar kaydediliyor:





"TÜRKSAT, RTÜK'ün görev alanı ile doğrudan ilgili, aynı alanda faaliyet yürüten ve hatta iş ilişkisine girilmiş bir kuruluştur. TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi de bu kanunun açık hükümleri doğrultusunda, uyulması gereken idari, mali ve teknik şartlara haiz olarak yayın iletim yetkisi bulunan ve Üst Kurul kayıtlarında 06118 Sicil No ile kayıtlı bir platform ve altyapı işletmecisidir. TÜRKSAT, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alacağı hizmet bedellerini de Üst Kurulun onayı ile belirlemektedir. RTÜK'ün 15 Ekim 2019 tarihli 2019/42 sayılı toplantıda, TÜRKSAT'ın yayın iletim hizmet bedeli belirlenmiş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de buna oy vermiştir. Yalnız başına bu dosya bile TÜRKSAT'ın doğrudan RTÜK(görev ve faaliyet alanına dahil olduğunun açık kanıtıdır. Öyle ki, Ebubekir Şahin RTÜK Başkanı sıfatıyla TÜRKSAT'ın hizmet tarife bedelini belirleyerek karar merci, TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla da belirlenen bu bedeli uygulayarak icar merci oluyor."