Ankara'yı şok eden cinayet: Abdullatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü!

Ankara'da dikkatlerin bir anda üzerine çevrildiği cinayet ilk olarak sosyal medyada yayıldı. Haberlerde Abdullatif Şener'in oğlunun annesini öldürdüğü bilgisi vardı. Haber Şener'in oğlunun kendi annesini öldürdüğü şeklinde anlaşıldı. Ancak ilerleyen dakikalarda Şener'in oğlunun anneannesini öldürdüğü anlaşıldı.







SÖZCÜ’ye konuşan Abdüllatif Şener, sosyal medyada yer alan iddiaların asılsız olduğunu, eşinin hayatta olduğunu belirterek şunları söyledi:"Psikolojik sorunları olan oğlum karşısındaki kişinin anneannesini olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olay. Oğlumun, annesini öldürdüğü iddiaları doğru değil"Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen aile tartışmasında silah patladı.Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdüllatif Şener, evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polis ekibi de gönderildi.Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener, polis ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki çalışması sürüyor.