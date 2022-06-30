Ankara'yı yine sel vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da yağışlar etkili olmaya devam ediyor.





Geçtiğimiz günlerde sel ve su baskınlarının yaşandığı kentte etkili olan yağış yine benzer görüntülere neden oldu. Yaşanan su baskınlarında bir kişi de hayatını kaybetti.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ





Sağanağın etkisi altındaki Ankara'nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde binanın bodrum katında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Akşam saatlerinde yağmurun etkisi altına aldığı Keçiören ilçesinde su baskınları meydana geldi.Ani su baskının bir binanın bodrum katına dolması sonucu Busenur Doğanay (21) hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonrası Doğanay’ın cansız bedeni çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Ankara'da akşama doğru başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda etkili oldu, dükkanları su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi. Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.Sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalananlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi. Ostim 1467. Cadde, biriken yağmur suları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bir otomobil sürücüsü sudan çıkaramadığı aracını yolda bıraktı.Arızalanan otomobillerin çekiciyle araç servislerine götürüldüğü, cadde üzerinde yer alan bazı dükkanların da su baskınlarına karşı önlem olarak kum torbaları ve taşlarla yığınak yaptığı görüldü.Keçiören'de Cumhuriyet ve Çekirge Caddelerinde rögarlar taşarken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Tepebaşı Kavşağı ve Fatih Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri biriken suyu tahliye etmek için mücadele verdi.İtfaiye ekipleri de suların tahliyesi için çalışma yürüttü. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekiplerin yolu açmak için çalışma başlattığını duyurdu.