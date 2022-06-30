Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'yı yine sel vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti /30 Haziran 2022 21:36

Ankara'yı yine sel vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti

Geçtiğimiz günlerde sele teslim olan başkent Ankara'da etkili olan sağanak yağış yine su baskınlarına neden oldu. Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde binanın bodrum katında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

SHABER3.COM

Ankara'da yağışlar etkili olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde sel ve su baskınlarının yaşandığı kentte etkili olan yağış yine benzer görüntülere neden oldu. Yaşanan su baskınlarında bir kişi de hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için sarı uyarı yaptığı iller arasında yer alan Ankara'da akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Sağanağın etkisi altındaki Ankara'nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'nde binanın bodrum katında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Akşam saatlerinde yağmurun etkisi altına aldığı Keçiören ilçesinde su baskınları meydana geldi.

Ani su baskının bir binanın bodrum katına dolması sonucu Busenur Doğanay (21) hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışması sonrası Doğanay’ın cansız bedeni çıkarılarak Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

SAĞANAK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ankara'da akşama doğru başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda etkili oldu, dükkanları su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi. Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Sağanağa metro istasyonları ve otobüs duraklarında yakalananlar, dakikalarca yağmurun dinmesini bekledi. Ostim 1467. Cadde, biriken yağmur suları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bir otomobil sürücüsü sudan çıkaramadığı aracını yolda bıraktı.

Arızalanan otomobillerin çekiciyle araç servislerine götürüldüğü, cadde üzerinde yer alan bazı dükkanların da su baskınlarına karşı önlem olarak kum torbaları ve taşlarla yığınak yaptığı görüldü.

Keçiören'de Cumhuriyet ve Çekirge Caddelerinde rögarlar taşarken, ulaşımda aksamalar meydana geldi. Tepebaşı Kavşağı ve Fatih Caddesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri biriken suyu tahliye etmek için mücadele verdi.

İtfaiye ekipleri de suların tahliyesi için çalışma yürüttü. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekiplerin yolu açmak için çalışma başlattığını duyurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'yı yine sel vurdu: 1 kişi hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:43:20