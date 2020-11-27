İşte Ankesör soruşturmalarındaki İnsan Hakları İhlalleri



Bu konuda Hukukçu Dr. Gökhan Güneş sosyal medya hesabından bir mütalaa yayınladı.

'Ankesör soruşturmalarındaki İnsan Hakları İhlalleri ' başlık yazısını Twiterdan paylaşan Güneş hak ihlallerini tek tek sıraladı. Güneş mütalaasında 'Hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkeleri ile suç ve cezaların şahsiliği ve geriye yürümezliği ilkeleri gereğince kişiler, “cemaat” olarak adlandırılan oluşumun terör örgütü ilan edildiği tarihten önceki faaliyetlerinden dolayı ceza hukuku anlamında sorumlu tutulamaz.' dedi

İşte Gökhan Güneş'in mesajları













TSK'da tasfiye aracı olarak kullanılan 'Ankesörlü telefon ile konuşma' gerekçesi ile ilgili bir çok hukukçu itirazda bulunmuştu. Buna rağmen Yargıtay 16. Ceza Dairesi verdiği bir kararda 'Ankesörle ardışık aranmış olmayı mahkumiyeti için tek başına yeterli bir delil saydı.