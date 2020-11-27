Samanyolu Haber /Gündem / İşte Ankesör soruşturmalarındaki İnsan Hakları İhlalleri /27 Kasım 2020 17:20

İşte Ankesör soruşturmalarındaki İnsan Hakları İhlalleri

TSK'da tasfiye aracı olarak kullanılan 'Ankesörlü telefon ile konuşma' soruşturmalarında bir çok İnsan Hakları İhlalleri yaşanıyor

SHABER3.COM

TSK'da tasfiye aracı olarak kullanılan 'Ankesörlü telefon ile konuşma'  gerekçesi ile ilgili bir çok hukukçu itirazda bulunmuştu. Buna rağmen Yargıtay 16. Ceza Dairesi verdiği bir kararda  'Ankesörle ardışık aranmış olmayı mahkumiyeti için tek başına yeterli bir delil saydı. 

Bu konuda Hukukçu Dr. Gökhan Güneş sosyal medya hesabından bir mütalaa yayınladı. 

'Ankesör soruşturmalarındaki İnsan Hakları İhlalleri ' başlık yazısını Twiterdan paylaşan Güneş hak ihlallerini tek tek sıraladı. 
Güneş mütalaasında 'Hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkeleri ile suç ve cezaların şahsiliği ve geriye yürümezliği ilkeleri gereğince kişiler, “cemaat” olarak adlandırılan oluşumun terör örgütü ilan edildiği tarihten önceki faaliyetlerinden dolayı ceza hukuku anlamında sorumlu tutulamaz.' dedi 

İşte Gökhan Güneş'in mesajları 





Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Ankesör soruşturmalarındaki İnsan Hakları İhlalleri Sonraki Haber >>

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaş kanal sunucusu bile şok oldu... Al sana hukuk reformu(!)

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Yandaşların fare kavgası: Yayını terk etti

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

Profesör isyan etti: Hastanede yer yok Muharrem Bey, yer yok!

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:51:39