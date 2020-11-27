İşte Ankesör soruşturmalarındaki İnsan Hakları İhlalleri

Bu konuda Hukukçu Dr. Gökhan Güneş sosyal medya hesabından bir mütalaa yayınladı.
'Ankesör soruşturmalarındaki İnsan Hakları İhlalleri ' başlık yazısını Twiterdan paylaşan Güneş hak ihlallerini tek tek sıraladı.
Güneş mütalaasında 'Hukuk devleti ve hukuki güvenlik ilkeleri ile suç ve cezaların şahsiliği ve geriye yürümezliği ilkeleri gereğince kişiler, “cemaat” olarak adlandırılan oluşumun terör örgütü ilan edildiği tarihten önceki faaliyetlerinden dolayı ceza hukuku anlamında sorumlu tutulamaz.' dedi
İşte Gökhan Güneş'in mesajları