Ankesör tutuklamaları: Liseli çocuklara kadar indiler

Ankesörlü telefondan arandıkları gerekçesiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 7 kişilik gruptan 4’ünün 2000 doğumlu ve arandıkları belirtilen dönemde lise öğrencisi 14-17 yaşlarında oldukları ortaya çıktı. Askeri öğrencilerin hepsi de tutuklandı.







Avukat Gizay Dulkadir, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, bu absürt durumu, “İstanbul Sulh Ceza Hakimliklerine ankesörlü telefonlardan arandıkları gerekçesiyle tutuklama talebiyle sevk edilen 7 kişilik bir grupta, 4 şüphelinin doğum tarihi 2000! Savcılık 14-17 yaşlarındayken arandıkları için tutuklanmalarını istiyor. Hakimler henüz karar vermedi…” ifadeleriyle kamuoyuyla paylaştı.





Dulkadir, bir diğer mesajında ise tutuklandıklarını belirtti.





Bu arada aynı operasyonda Türkiye çapında en az 50 eski askeri lise öğrencisinin gözaltına alındığı biliniyor. Diğer öğrencilerin durumu ise bilinmiyor.