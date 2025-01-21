Samanyolu Haber /Gündem / Ankesörden aranma iddiasıyla 10 kişi tutuklandı /21 Ocak 2025 10:19

Ankesörden aranma iddiasıyla 10 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli iki ilde ankesörden aranma suçlamasıyla düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İstanbul merkezli olarak ankesörden aranma iddiasıyla Hizmet Hareketi'nen yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hizmet Hareketi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve bir diğer ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 18 kişi gözaltına alındı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, bu kişilerden 10’unun tutuklanmasına, 8’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

SUÇLAMA ANKESÖRDEN ARANMAK
Polis ekipleri, zabıt katibi, öğretmen ve uzman tabip ile KHK ile resen emekli edilen 3. sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu bu kişiler ankesörlü hatlar üzerinden aranmak, Hizmet Hareketi'ne ait yurtlarda klavye sınavına çalışmak, haklarında tanık beyanı olması ve AİHM’in suç olmadığına karar verdiği ByLock kullanmakla suçlanıyor.
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