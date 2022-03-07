'Ankesörlü telefon' iddiasıyla 11 kişiye daha gözaltı

Hizmet Hareketi’ne üye olma iddiasıyla Balıkesir merkezli 8 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılan operasyonlarda 11 kişiden 9’u gözaltına alındı.







Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralarında asker ve sivillerin olduğu operasyonda 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankesör ve kontörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 11 kişi ile ilgili Ağrı, Ankara, Elazığ, İstanbul, İzmir, Malatya, Sivas ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde 16 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Aranan 11 kişiden 9’u gözaltına alındı.