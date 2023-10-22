Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz

Kömürcü, bu noktada kararsızları ve "Oy kullanmam" diyenlerin oransal olarak dağıtıldığında elde edilen rakamların aslında yanıltıcı olduğundan bahsetti.

Yöneylem Direktörü Derya Kömürcü, yaptıkları son anketin sonuçlarını Halk TV yayınında paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmadan elde edilen veriler şöyle şekillendi:Kararsızlar dağıtılmadan:AKP: Yüzde 24.314 Mayıs: Yüzde 35.62CHP: Yüzde 16.714 Mayıs: Yüzde 25.35MHP: Yüzde 8.914 Mayıs: Yüzde 10.07İYİ Parti: Yüzde 6.314 Mayıs: Yüzde 9.69Yeşil Sol (Kongreyle adını HEDEP olarak değiştirdi): Yüzde 8.614 Mayıs: Yüzde 8.82Yeniden Refah: Yüzde 3.214 Mayıs: Yüzde 2.80Zafer Partisi: Yüzde 4.114 Mayıs: Yüzde 2.23Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2.114 Mayıs: Yüzde 1.76Diğer: Yüzde 3.6Kararsız: Yüzde 9.4Oy kullanmam: Yüzde 12.8"Çünkü hiçbir zaman oransal olarak dağılmıyor. Seçimden önce biz kararsızların içinde çok sayıda AKP seçmeni ve MHP seçmeni görüyorduk" ifadesini kullanan araştırmacı, "Şimdi yeni bir durum olarak kararsızların içinde örneğin geçmişte CHP'ye oy vermiş olanlar daha fazlalar. Şu an bir arayış içindeler, o belli, o görülüyor. Burada kararsızların içinde muhalif seçmenin daha fazla olduğunu görmeye başladık" bilgisini verdi.Kömürcü, akabinde 'kararsızlar dağıtıldıktan sonra' elde ettikleri oranları paylaştı:AKP: Yüzde 31.2CHP: Yüzde 21.5MHP: Yüzde 11.5İYİ Parti: Yüzde 8.1Yeşil Sol (HEDEP): Yüzde 11Yeniden Refah: Yüzde 4.1Zafer Partisi: Yüzde 5.3Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2.7Diğer: Yüzde 4.6Anketin künyesi: Araştırma 26-29 Eylül 2023 tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin 398 kişiyle yapıldı.