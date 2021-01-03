Samanyolu Haber /Gündem / Anket: Bugün seçim olsa Mansur Yavaş Erdoğan'a üç puan fark atıyor /03 Ocak 2021 11:28

Anket: Bugün seçim olsa Mansur Yavaş Erdoğan'a üç puan fark atıyor

Metropoll’ün 2020 yılının aralık ayına ilişkin “Türkiye’nin Nabzı” başlıklı araştırması tamamlandı. Araştırmaya katılanların yüzde 57'si parlamenter sisteme geçişi isterken, yüzde 34.5'i bu sistemde kalınmasını savunuyor. Araştırmaya göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşı karşıya gelmesi durumunda, Yavaş'ın oyu yüzde 43.9 çıkıyor.

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Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre Metropoll araştırmasında, bu pazar günü seçim yapılsa halkın oy tercihleri şöyle şekillenecek:

AKP Yüzde 30.6
CHP: Yüzde 20
İYİ Parti: Yüzde 8.9
HDP: Yüzde 8.7
MHP: Yüzde 6
Deva: Yüzde 1.7
Gelecek: 1.3
Kararsızlar ve protesto oyların oranı ise yüzde 21.3'e ulaşıyor. 

MHP'de ciddi bir oy kaybı var. 2018'de MHP'ye mühür vuran seçmenlerin yüzde 50'si bugün başka partilere oy vereceğini söylüyor. Yüzde 57'si parlamenter sisteme geçişi isterken, yüzde 34.5'i bu sistemde kalınmasını savunuyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa yüzde 43.3'ü Erdoğan'a oy vereceğini, yüzde 50.7'si vermeyeceğini belirtiyor. Yüzde 45.6'sı Erdoğan'ın görev yapış tarzını onaylarken, yüzde 48.1'i onaylamıyor.

Bugün Mansur Yavaş Kazanır

Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ile Mansur Yavaş'ın yarışması halinde Erdoğan yüzde 40.7 oy alırken, Yavaş'ın oyu yüzde 43.9'a çıkıyor. Siyasilerin beğeni düzeyinde ilk dört sırada Yavaş, Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var.

Ülkenin en önemli sorunu işsizlik

Yüzde 64.8'e göre Türkiye kötüye gidiyor. Sadece yüzde 21.7 memnun. Ülkenin en önemli sorununa gelince… Yüzde 49.5 ile ekonomi, yüzde 13.2 ile Koronavirüs ve yüzde 12.3 ile işsizlik.

Yüzde 63.8'i ekonominin kötüleştiğini savunuyor. “İyileşti” diyenler yüzde 8.4. Yüzde 28.5'i kötü gidişattan Erdoğan'ı, yüzde 27.6'sı hükümeti, yüzde 10.6'sı dış güçleri ve yüzde 7.2'si Berat Albayrak'ı sorumlu tutuyor.

Yüzde 59 borçlu

Yüzde 59.4'u borçlu. Borçluların 77'si bankalara, yüzde 12.5'i eşe dosta borçlanmış. Yüzde 91.9'u borcunu ödemekte güçlük çekiyor.

Yüzde 60'ı Sağlık Bakanlığı'nın verilerine inanmıyor

Yüzde 60'ı Sağlık Bakanlığı'nın salgınla ilgili açıkladığı vaka ve ölüm sayılarına inanmıyor. Yalnızca yüzde 36.3'ü verileri doğru kabul ediyor.

Yüzde 52.5'i hükümetin Koronavirüs'le ilgili önlemlerini başarısız buluyor. Yüzde 81.2'si Koronavirüs nedeniyle endişeli. Yüzde 51.5'i aşı yaptıracağını, yüzde 48.5'i ise yaptırmayacağını vurguluyor. Yüzde 55.2'si Çin aşısına güvenmezken, yüzde 37.9'u güvenmiyor.
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