Anket çanları Erdoğan için çalıyor

ORC Araştırma, Eylül ayında yaptığı araştırmanın sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı..

1 – 5 Eylül tarihleri arasında 41 ilde 4 bin 180 kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 59.9’u erken seçimin yapılması gerektiğini belirtti.



Çalışmaya göre, AKP seçmeni ekonomik sıkıntıların bitmemesi AKP’nin kemik kitlesini kırdı.



ORC Araştırma’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sonuçlara dair şu değerlendirme yapıldı:



* “Erken seçime ihtiyaç olduğunu düşünenler %60 gibi yüksek bir oranda olsa da, hükümeti başarısız bulanlar bu oranın çok daha üstünde görülmektedir.



*Bunun yanı sıra erken seçim olmasına karşı olanların içinde ciddi sayıda muhalif seçmen bulunmaktadır.



* Bu seçmenler “zaten kötü olan ekonomiyi daha kötü hale getirir” endişesi ile erken seçime karşı çıkmaktadır.



* Son cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy veren seçmenlerin ise yüzde 40’a yakını erken seçimin ihtiyaç olduğunu belirtmektedir.



OYLAR AKP’NİN İÇİNDEN ÇIKAN PARTİLERE…



* Bu durumun başlıca sebepleri ekonomi, hukuk ve mülteci sorunudur.





* Kapanmalarının olduğu dönemde “kriz her yerde var, kapanmalardan sonra her şey normale döner” düşüncesi hakimken, sonrasında ekonomik sıkıntıların bitmemesi Ak Parti’nin kemik kitlesini kırdığı gözlemlenmiştir.



* Özellikle Afgan göçünün önce inkar edilmesi de aynı kitlede kırılmalara neden olmuştur. Hukuk ve demokrasi konusundaki geriye gidiş algısı ise Ak Parti kitlesini kırmaktan çok, oylarını yeniden yükseltebileceğine dair inancın zayıflamasına neden olmaktadır.



* “Artık toparlanamaz” söylemi, Ak Parti için her şeyden daha tehlikelidir. Bu durum Ak Parti içinden çıkan partilere yönelimi artıracaktır. Temmuz/Ağustos aylarındaki düşüş ivmesinin sürmesi halinde, Ak Parti’nin 1. Parti konumunun ciddi risk altında olacağını söyleyebiliriz.”