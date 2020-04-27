Anket kılıfında fişleyecek!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, personel genel müdürlüğü vasıtasıyla bakanlık teşkilatına gönderdiği anket ile personelin birbirini “performans değerlendirmesine” tabi tutmasını istedi.





Personel Bilgi Yönetim Sistemi’nden her personele özel olarak gönderilen anketlerde, personel isimleri verilerek hakkında değerlendirme yapılması talep edildi.





26 Nisan’a kadar anketi doldurmayan personel hakkında “göreve itaatsizlikten” soruşturma başlatılabilecek.







ANKETTE İSİMLERİ YAZIYOR





Cumhuriyet'in haberine göre, kurum tarafından değerlendirilmesi istenen kişiler, ankette isim olarak da belirtildi. Çalışanlar mesai arkadaşlarına 1 (en kötü) ila 5 (en iyi) arasında puan verecek.





Tarım Bakanlığı'nın 13 soruluk anketinde dikkati çeken bazı sorular:

*Çalışma arkadaşlarıyla bilgi, kaynak, deneyimlerini paylaşır.

*Çalışma arkadaşlarıyla dayanışma ve işbirliği içinde çalışır.

*Göreve gereği temas halinde bulunduğu kurum içindeki kişilerle olumlu, nesnel, önyargısız ilişkiler kurar.

*Kişisel bakım ve görünümüne dikkat eder.

*Kurumsal vizyon ve misyonu benimser.