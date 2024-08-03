Anket şirketinden Erdoğan'a soğuk duş: Instagram yasağı AKP'ye oy kaybettirecek

Erişim engeli ikinci günde de devam ederken Asal Araştırma direktörü Adem Belede'den AKP'ye kötü haber geldi.
Belede, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ekonomi/hayat pahalılığı devam ettiği müddetçe AK Parti oy kaybı yaşamaya mahkum. Emekli/asgari ücretlilerinde temmuz ayı içerisinde beklentileri karşılanmadı. Ülkenin en önemli ikinci sorunu ‘mültecilerin’ ülkelerine gönderilmesi elzem” dedi.
EN AZ 2 PUAN
“Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa da AK Parti’ye oy kaybettiriyor” diyen Belede, Instagram yasağının da AKP’ye en az 2 puan oy kaybettireceğini söyledi.
Belede, “BTK kararıyla Türkiye’de Instagram’ın erişime kapatılması daha şimdiden AK Parti’nin 2 puan oy kaybına neden olacak. Kapatılma kararının uzaması halinde bu kaybın artma ihtimali yüksektir” yorumunda bulundu.