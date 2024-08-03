Samanyolu Haber /Gündem / Anket şirketinden Erdoğan'a soğuk duş: Instagram yasağı AKP'ye oy kaybettirecek /03 Ağustos 2024 19:49

Anket şirketinden Erdoğan'a soğuk duş: Instagram yasağı AKP'ye oy kaybettirecek

Sosyal medya platformu Instagram, BTK kararıyla dün kapatıldı. Erişim engelinin kaldırılacağını düşünenler kararın ikinci gününde de hayal kırıklığına uğradı. Söz konusu erişim engeli kararının AKP'nin oylarını düşüreceği belirtildi.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında ilgili karar görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Instagrama uyarılara rağmen gerekli adımları atmadıkları için erişim yasağı getirdiklerini söyledi.

Erişim engeli ikinci günde de devam ederken Asal Araştırma direktörü Adem Belede'den AKP'ye kötü haber geldi.

Belede, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Ekonomi/hayat pahalılığı devam ettiği müddetçe AK Parti oy kaybı yaşamaya mahkum. Emekli/asgari ücretlilerinde temmuz ayı içerisinde beklentileri karşılanmadı. Ülkenin en önemli ikinci sorunu ‘mültecilerin’ ülkelerine gönderilmesi elzem” dedi.

EN AZ 2 PUAN

“Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa da AK Parti’ye oy kaybettiriyor” diyen Belede, Instagram yasağının da AKP’ye en az 2 puan oy kaybettireceğini söyledi.

Belede, “BTK kararıyla Türkiye’de Instagram’ın erişime kapatılması daha şimdiden AK Parti’nin 2 puan oy kaybına neden olacak. Kapatılma kararının uzaması halinde bu kaybın artma ihtimali yüksektir” yorumunda bulundu.
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