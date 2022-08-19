Anket şirketleri hemfikir: AKP gidici görünüyor

AKP: Yüzde 23,6

CHP: Yüzde 23,5

İYİ Parti: Yüzde 11,9

HDP: Yüzde 7,2

MHP: Yüzde 4,8

Zafer Partisi: Yüzde 2

DEVA: Yüzde 1,8

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,8

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,8

Gelecek Partisi: Yüzde 0,5

OY KAYBI CİDDİ BOYUTLARDA, ÜSTÜ ÖRTÜLECEK GİBİ DEĞİL

AKP'DEN CHP'YE OY GEÇİŞİ VAR





HALKIN YÜZDE 57'Sİ ALTILI MASAYA GÜVENİYOR





AKP: Yüzde 27,1

CHP: Yüzde 24

İYİ Parti: Yüzde 22,1

HDP: Yüzde 7,6

MHP: Yüzde 7

DEVA: Yüzde 2,2

Gelecek Partisi: Yüzde 2

Partilerin oy oranlarını değerlendiren Pösteki "Genel seçmen üzerinden değerlendirdiğimizde iktidar partisinin 2018 genel seçimlerinde almış olduğu 42.6'lık bir oy var, bugün baktığımızda bu oy sadece bizim araştırmalarımızda değil birçok araştırma kuruluşunda yüzde 27-28 bandına gerilemiş durumda, kayıp yaklaşık 15 puan.







Yine iktidar ortağı MHP'ye baktığımızda 2018 seçimlerinde yüzde 11.1 oy almışlar, bugün yüzde 7'lik baraj sınırı etrafında olduklarını görmekteyiz, ciddi bir sorun yaşamaktalar.







Cumhur İttifakı olarak değerlendirdiğimizde ise 2018'de oy oranı 53.7 olan Cumhur İttifakı'nın şu an 33.9'a gerilediğini görüyoruz, bunun da yaklaşık 20 puan olduğunu tespit ettik." diyerek Cumhur İttifakı'ndaki kaybı göz önüne serdi.







Pösteki, Millet İttifakı ile ilgili ise "Millet İttifakı'ndaki 2 parti 2018'de yüzde 33.9 almış, bugün baktığımızda 46.5 seviyesine çıkmış." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin saygın araştırma şirketlerinden ORC ve Yöneylem Araştırma, açıkladıkları son anket sonuçlarıyla dikkat çekiyor. ORC'nin sahibi Mehmet Pöstaki ile Yöneylem Araştırma'nın sahibi Derya Kömürcü, yapılan son anketlerden yola çıkarak Sözcü'den Ruhat Mengi'ye çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Yöneylem Araştırma Şirketi'nin sahibi Kömürcü, “Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olursa oy verir misiniz” diye soruyoruz. “Kesinlikle oy veririm” diyenler yüzde 30.7. “Erdoğan'a asla oy vermem” diyenler yüzde 60" ifadelerini kullanarak son anket sonuçları hakkında bilgi verdi.Yöneylem Araştırma'nın 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 27 ilde 2 bin 400 kişiyle gerçekleştirdiği son anketinde partilerin oy dağılımı şöyle:Partilerin oy oranları ile ilgili de bilgi veren Kömürcü "Bizim anketimizde kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra CHP'nin rakamı 29.4, AKP 29.6, yani ikisinin arasında binde 2'lik yani araştırmanın hata payının çok altında binde 2'lik bir fark var, İYİ Parti ise 14.9." ifadelerini kullandı.Kömürcü, iktifar partisinin oy kaybını değerlendirdiği ifadelerinde; "AKP 24 Haziran 2018 son seçimdeki oy oranının 12 puan altında ölçülüyor bugün, bu çok ciddi bir oy kaybı demektir. MHP'nin de seçimdeki oyunun 5 puan altında olduğunu görüyoruz, yani Cumhur İttifakı'nın oy kaybı çok ciddi boyutlarda, bu hiç üstü örtülebilecek bir şey değil, çok net görünüyor." sözlerini kullandı.Geçtiğimiz yıl AKP'nin oylarını korumayı başardığını söyleyen Kömürcü, "son 3 aydır bu kararsızları ve oy kullanmayacakları dağıtmadan önce yüzde 25'in altında ölçüyoruz, AKP'nin oyunun yüzde 25'in altına düşmüş olması artık ona sempatiyle bakan ve sürekli onu destekleyen çekirdek, sadık seçmeninin de partiden ufak ufak kopmaya başladığını gösteriyor" dedi.Kömürcü, AKP'den CHP'ye oy geçmez tezinin yanlış olduğunu ifade ederek “Son seçimde AKP'ye oy verdim” diyen 100 seçmenden 6-7'si bugün “CHP'ye oy vereceğim” diyor, 5'i “İyi Parti'ye oy vereceğim” diyor, dolayısıyla muhalefete geçiyor bu insanlar." dedi.ORC Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Pösteki ise "Toplumda 6'lı Masa'ya güven Mayıs'ta 45.7, Haziran'da 50.6 Temmuz'da 54.9, bugün ise yüzde 57 oranına ulaştı." ifadeleriyle yeni bir veriyi ilk kez paylaştı.ORC Araştırma Şirketi'nin Temmuz 2022 anketinde partilerin oy dağılımı şöyle: