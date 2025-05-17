Anket sonuçları ortaya koydu: 'İktidar değişmezse İmamoğlu serbest kalamaz'





VATANDAŞ İMAMOĞLU'NUN TUTUKSUZ YARGILANMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Türkiye Raporu 2-6 Mayıs 2025 tarihlerinde 2 bin kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.Ankette tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili toplumun düşüncesine mercek tutuldu.Ankete göre, katılımcıların yüzde 60’ı İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyor.Her 5 katılımcıdan 2’si ise AKP iktidarda kaldığı sürece İmamoğlu’nun tutukluluğunun devam edeceğini düşünüyor.Her 5 katılımcıdan 1’i önümüzdeki genel seçimlerden sonra serbest bırakılacağını düşünürken, ilk duruşmada serbest kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 14 seviyesinde kaldı.Katılımcıların azımsanmayacak bir bölümü (%24) ise konu hakkında fikir beyan etmedi.