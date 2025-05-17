Samanyolu Haber /Gündem / Anket sonuçları ortaya koydu: 'İktidar değişmezse İmamoğlu serbest kalamaz' /17 Mayıs 2025 01:03

Anket sonuçları ortaya koydu: 'İktidar değişmezse İmamoğlu serbest kalamaz'

Türkiye Raporu'nun yaptığı son araştırmaya göre, vatandaşların yüzde 60'ı Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğini ve AKP iktidarda kaldığı müddetçe İmamoğlu’nun serbest bırakılmayacağını düşünüyor.

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Türkiye Raporu 2-6 Mayıs 2025 tarihlerinde 2 bin kişi ile gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Ankette tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili toplumun düşüncesine mercek tutuldu.

VATANDAŞ İMAMOĞLU'NUN TUTUKSUZ YARGILANMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Ankete göre, katılımcıların yüzde 60’ı İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyor.

"AKP İKTİDAR OLDUĞU MÜDDETÇE..."

Her 5 katılımcıdan 2’si ise AKP iktidarda kaldığı sürece İmamoğlu’nun tutukluluğunun devam edeceğini düşünüyor.

Her 5 katılımcıdan 1’i önümüzdeki genel seçimlerden sonra serbest bırakılacağını düşünürken, ilk duruşmada serbest kalacağını düşünenlerin oranı yüzde 14 seviyesinde kaldı.

Katılımcıların azımsanmayacak bir bölümü (%24) ise konu hakkında fikir beyan etmedi.
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