Anket yaptı tutuklandı!

















Emrah Gülsunar’ın sosyal medya hesabından açtığı “Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek meşru mudur değil midir?” anketi nedeniyle hedef gösterildikten sonra gözaltına alındığı iddia edilmişti.Avukat Hasan Sınar, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün adliyeye sevk edilen Emrah Gülsunar’ın tutuklandığını duyurdu.Gülsunar’ın sosyal medya hesabından “Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için yardım istemek meşru mudur?” sorusunu sorduğu anket bazı grupların tepkisini çekmişti.Gülsunar, bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela için paylaştığını ifade etmişti.Emrah Gülsunar’ın X hesabından yaptığı paylaşımı şu şekildeydi:“Bunu zaten tivitin altına yazmıştım ama bilinçli olaral beni tutuklatmaya çalışan bu kötü niyetli trol’ler sebebiyle bir kez daha yazayım: Ben bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela ile ilgili olarak attım, Türkiye ile ilgili olarak değil. Zaten tivit nesnel bir soru soruyor, tivitin içinde benim fikrim geçmiyor.”