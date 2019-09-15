Anketçilere göre yeni partiler siyasette kartları yeniden kardıracak

Seçimlerin nabzını tutan ve siyasetçilerin yol haritalarını belirlerken verilerine ihtiyaç duydukları araştırma şirketlerinin sahipleri, AKP’den kopan siyasetçilerin kuracağı partilerin Türkiye siyasetine etkilerini değerlendirdi.







'SEÇMENİNİN 3’TE 1’İ YENİ SİYASİ PARTİ BEKLİYOR'





Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat’a göre siyaset sahnesine çıkmaya hazırlanan iki siyasi partinin toplumsal karşılığının ne olduğunu değerlendirmek için ilk aşamada kurucularını görmek gerekiyor. “Vatandaşa sorabilmemiz için partilerin ete kemiğe bürünmesi gerekiyor” diyen Kulat bu süreçte hem Ahmet Davutoğlu hem de eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen isimler arasında yer aldı.

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Yeni kurulacak partilerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde seçimi kazanmak için gerekli olan 50+1’e çok ciddi etkisinin olacağını belirten Kulat, şunları söyledi:





“Bugün için iki partinin oy oranı ne olur üzerinden değerlendirme yapmak çok doğru olmaz. Türkiye’de seçmenin yeni bir siyasi parti beklediği yıllardır görülüyor. ‘Üç ayda bir yaptığımız araştırmalarda yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var mı’ diye sorduğumuzda Türkiye seçmeninin 3’te 1’i yeni bir siyasi parti beklentisi olduğunu söylüyor. MHP ayrışmadan önce, MHP tabanı bunu daha çok dillendirirken yerel seçimlerden önce bu yönde beklenti CHP’de fazlaydı. Şimdi de AK Parti tabanında yeni parti beklentisi yükselmiş durumda.”





DAVUTOĞLU EKİM, BABACAN İSE KASIM’DA PARTİ KURACAK





Davutoğlu’nun ekim, Babacan’ın ise kasım ayında yeni siyasi parti kurmalarının beklendiğini aktaran Kulat iki partinin de durdukları yerin ve hitap ettikleri seçmen kitlesinin çok önemli olduğunu belirterek şöyle devam etti:





“Özellikle Ali Babacan’ın başkanlığıyla ortaya çıkacak partinin çok daha kucaklayıcı olacağı kanaatindeyim. Sayın Ahmet Davutoğlu’nun partisinin de kucaklayıcılığı çok önemli. Davutoğlu’nun kuracağı partinin AK Parti’de etkisinin çok daha fazla olacağını düşünüyorum çünkü teşkilatın önemli görevlerinde bulunmuş kişiler istifa ediyorlar. Bunlar eski denilebilir ama Ankara’nın, İstanbul’un il başkanlığını yapmışsa tabanda ciddi bir etkisinin olacağını düşünüyorum.”





Partiler kurulduktan sonra kamuoyu araştırmalarında gerçek sonuçların elde edilebileceğini ifade eden Kulat, “Şu anda bu isimlere oy verebilirim diyen seçmenler var ama bazen olur ki hoşa gitmeyen ismi görür ve fikrini değiştirir. Ortaya çıkan fotoğrafın Türkiye’yi bir erken seçime götürme ihtimalini görüyorum. Bu Meclis’ten istifa ile oluşan bir zorunluluk mu olur yoksa daha çok toplumsal bir baskı mı oluşur da iktidar kendisini güçlendirmek adına sandığa gitmek ister bunu süreç içerisinde göreceğiz. Kurulacak iki parti Türkiye’yi erken seçime götürebilir” diye konuştu.

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ÖZKİRAZ: DAVUTOĞLU’NUN 3.5-4 PUAN TABAN DESTEĞİ VAR





Yeni ortaya çıkacak siyasi partilerin iktidarı “az ya da çok” etkileyeceğini belirten Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz kendi araştırmalarına göre Davutoğlu’nun 3.5-4 puan bir taban desteği alacağını söyledi.





Bu desteğin büyük bölümünü 24 Haziran seçimlerinde AKP ve Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren seçmenlerin, bir kısmını da Saadet Partisi (SAADET) ve MHP’ye oy veren seçmenlerden oluştuğunu belirten Özkiraz, “Davutoğlu’nun oy oranından bağımsız olarak AK Parti teşkilatlarının gücünü zayıflatacak bir yanı daha var. Davutoğlu’nun genel başkanlık yaptığı dönemde birlikte çalıştığı ekipler AK Parti teşkilatlarında hâlâ aktif çalışan kişiler ve bunlar genellikle akademik yönü güçlü ve siyasal propaganda konusunda derinliği olan isimler. Bunların kopuşu AK Parti’nin saha çalışmalarını mutlaka etkileyecektir” dedi.





BABACAN’IN DAVUTOĞLU’NA GÖRE DAHA AZ BAGAJI VAR





“Ali Babacan’ın Davutoğlu’na göre daha az bagajı var” diyen Özkiraz’a göre Babacan AKP’nin seçmenlerinden daha fazla oy alabilir. Davutoğlu’nun sadece AKP seçmenlerinden, Babacan’ın ise çoğunluğu AKP olmak üzere diğer partilerden de oy alabileceğini belirten Özkiraz, sözlerini şöyle sürdürdü:





“İki parti için de baraj sorunu olmayacağını kestirmek zor değil çünkü artık ittifaklar var. Zaten yüzde 10 altında oy alacağı tahmin edilirken partileşme cesareti göstermenin en önemli sebebi de ittifakların varoluşu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir yurt dışı ziyaretinde söylediklerinden de yola çıkarak yeni bir sağ ittifak olacağını ön görebiliyorum. Akşener ‘Biz karşı taraftan oy alamıyoruz, geçirgenlik yok’ demişti. İYİ Partili çevreler de bunun sebebi olarak CHP ile ittifak yüzünden solda görülüyoruz diyerek epeydir yakınıyorlardı.”