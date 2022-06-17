Samanyolu Haber /Politika / Anketçilere 'şarlatan' diyen Bahçeli'yi kızdıracak bir sonuç daha /17 Haziran 2022 09:44

Anketçilere 'şarlatan' diyen Bahçeli'yi kızdıracak bir sonuç daha

AR-G Araştırma son yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

SHABER3.COM

2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde siyaset kulisleri hareketlendi. Bu noktada partiler çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak AR-G Araştırma, haziran ayına için bir araştırma yaptı. Ankete katılanlara "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AKP YÜZDE 30'UN ALTINDA

Katılımcıların yüzde 29.7 tercihini AK Parti'den yana kullanırken, CHP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 26.1 olarak belirlendi.

İYİ PARTİ YÜZDE 17 OY ALDI

Sıralamanın üçüncü sırasında yüzde 17.2 ile İYİ Parti, dördüncü sırada ise yüzde 9.8 ile HDP yer aldı. Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP'nin oy oranı ise yüzde 7'de kaldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle:

  • %2.1 DEVA
  • %1.5 Zafer Partisi
  • %1.2 Saadet Partisi
  • %1.1 Yeniden Refah Partisi
  • %1.1 Gelecek Partisi
  •  %1.8 Diğer
 


BAHÇELİ ANKET ŞİRKETLERİNE "ŞARLATAN" DEMİŞTİ

Daha önce anket şirketlerini MHP'nin oyunu düşük gösterdikleri gerekçesiyle yerden yere vuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anket şirketlerine "Şarlatan" demişti. Bununla da yetinmeyen MHP lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.
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