Ankete göre halk her şeyden haberdar: Erdoğan suçlu!

Metropoll’ün araştırmasına göre ‘ekonomi, hukuk ve demokraside köklü dönüşümler gerekli midir?’ sorusuna AKP’lilerin yüzde 49,2’si, MHP’lilerin ise 79,5’i ‘gerekli’ cevabını verdi. Halkın yüzde 64’ü ekonomideki kötü gidişattan Erdoğan ve hükümeti sorumlu tutuyor. cevaplar arasndaki Dış güç vs gibi fantastik fikirlerse oldukça düşük çıktı.





SENCER: HALKIN İRFANI VE PRAGMATİZMİ FARK EDİLMİYOR





Metropoll'ün Başkanı Özer Sencer halkın dış güçlere sorumlu tuttuğu algısının yanlış olduğunu belirterek "çoğunlukla, ortalama eğitim seviyesinin düşük olmasından hareketle halkın irfanı ve pragmatizmi fark edilmiyor. Gelişim ve değişimin taşıyıcısı halk değil liderler olmak zorunda. Siyasetçiler bu konuda ne kadar başarılı sizce?" diye sordu.







DIŞ GÜÇLER SUÇLU DİYENLER SADECE %4.7





Metropoll Araştırma Şirketi, Türkiye’nin Nabzı Kasım ayı anket sonuçlarını açıkladı.





Araştırmada ‘ekonomideki kötü gidişten kimin sorumlu olduğu’ sorusu yönetildi. Halkın yüzde 30’u ekonomideki kötü gidişten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, yüzde 23,6’si hükümeti, yüzde 10,8’i Berat Albayrak’ı, yüzde 4,7’si dış güçleri, yüzde 3,6’si pandemiyi, yüzde 2,5’i ise muhalefet partilerini sorumlu olduğunu cevabını verdi.





‘Ekonomideki kötü gidişten kimi sorumlu tutuyorsunuz?’ sorusuna AKP’li seçmenlerin yüzde 15,2’si Erdoğan’ı, yüzde 14,3’ü hükümeti, yüzde 10,7’si Berat Albayrak’ı, yüzde 10,2’si dış güçleri, yüzde 8’i pandemiyi sorumlu tuttu.







MHP’li seçmenin yüzde 28’i Erdoğan, 22,9’u hükümeti, 19,1 Berat Albayrak’ı sorumlu tuttu. Erdoğan’ı sorumlu tutanlarda en yüksek oran yüzde 54,1 ile CHP seçmeni oldu. HDP seçmeninin yüzde 47,9’u Erdoğan’ı, yüzde 30,1’de hükümeti sorumlu tuttu.





Araştırmada “Ekonomi, hukuk ve demokraside köklü dönüşümler gerekli midir?” sorusu da yönetildi. Değişim gerekli diyenlerin oranı yüzde 68,9, kısmi iyileşme gerekli diyenler yüzde 15,4, değişime gerek yok diyenlerin oranı ise yüzde 9 oldu.





AKP’LİLER VE MHP’LİLER DE KÖKLÜ DEĞİŞİM İSTİYOR





AKP’li seçmenin yüzde 49,2’si köklü değişimin gerekli olduğunu, yüzde 26,7’si ise kısmi iyileşme isterken yüzde 14,7’si değişime ihtiyaç olmadığı cevabını verdi.





İktidarın küçük ortağı MHP’li seçmenin yüzde 79.5’i köklü değişim istedi.





CHP’li seçmenin yüzde 84,7’si, İYİ Parti seçmenin yüzde 85,8’i, HDP seçmenin de yüzde 89,6’sı köklü değişim istedi.







