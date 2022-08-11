Anketler Erdoğan'a yine gülmedi: 3 isim karşısında da kaybediyor!

Çalışmaya göre Millet İttifakı, kararsızlar dağıtılmadan önce yüzde 35.4 oranında oy alırken Cumhur İttifakı yüzde 28.4 seviyesinde kaldı. Ankette ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde de seçmenin tercihinin muhalefet adayı olduğu görüldü.







MHP BARAJ ALTI KALDI



Çalışmaya göre kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra ise genel görünüm şu şekilde:





AKP: 29.6

CHP: 29.4



İYİ Parti: 14.9



HDP: 9.1



MHP: 6



Zafer Partisi: 2.5



Yeniden Refah Partisi: 2.3



DEVA Partisi: 2.2







Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin yüzde 7 olarak belirlenen yeni seçim barajının altında kaldığı görüldü.





TÜRKİYE'NİN İYİ YÖNETİLMEDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR



Yöneylem'in Temmuz araştırmasında katılımcılara yönelttiği "Türkiye nasıl yönetilmektedir?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 63.7'si "kötü yönetilmektedir" yanıtını verirken yalnızca 23.1'i "iyi yönetilmektedir" yanıtını verdi.





SEÇMEN PARLAMENTER SİSTEMDEN YANA



Araştırmada katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi, Parlamenter Sistem mi?" diye sorulduğunda ise Parlamenter Sistem diyenlerin oranı yüzde 66.4 seviyesinde seyretti.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 28.5 oldu.





ERDOĞAN'IN OYLARI ERİYOR



Önümüzdeki seçimlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olması halinde oy verir misiniz? sorusuna katılımcıların yalnızca yüzde 30.7'si "kesinlikle oy veririm" yanıtını verirken, "asla oy vermem" diyenlerin oranı ise yüzde 58.4 oldu.





MUHALEF ADAYI AÇIK ARA ÖNDE



Yine çalışmada katılımcılara sorulan sorular arasında yer alan "Erdoğan mı, muhalefet adayı?" sorusuna muhalefet adayı diyenlerin oranı yüzde 54.3 iken Erdoğan diyenlerin oranı yalnızca 33.1 oldu.





3 ADAYA DA KAYBEDİYOR



"Cumhurbaşkanlığı seçimi 2.tura kalsa oyunuzu kime verirdiniz?" sorusuna karşılık Erdoğan'ın olası tüm adaylar karşısında kaybettiği gözlemlenmiştir.





Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalması halinde Erdoğan diyenlerin oranı 38.3 olurken Kemal Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 47.8 seviyesinde seyretti.





Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu karşısında yüzde 37.1 oranında oy alırken İmamoğlu 50.9 seviyesinde seyretti.





Son olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş karşısında ise Erdoğan yüzde 31.2 oy alırken Mansur Yavaş'ın yüzde 61.5 oranında oy aldığı görüldü.





MUHALEFETE GÜVEN ARTTI



Ekonomiyi iktidarın mı yoksa muhalefetin mi daha iyi yöneteceği yönündeki soruya katılımcılar yüzde 46.3 yanıtını verirken iktidar diyenlerin oranı yüzde 35 oldu.





Hiçbiri yanıtını verenlerin oranı ise 10.2 seviyesinde seyretti.





İKTİDAR HER ALANDA ERİYOR



Demoktarik düzen, hak ve özgürlükler alanında muhalefetin daha iyi bir savunucu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 53.7 olurken bu oran iktidar için yüzde 32.4 oldu.





Yaşam tarzına saygı noktasında ise iktidar yüzde 34.1 seviyesindeyken muhalefet yüzde 53.1 oranında seçmenden karşılık buldu.

