Samanyolu Haber /Politika / Anketlerde çakılınca AKP'nin cumhurbaşkanlığı planı deşifre oldu /05 Mayıs 2022 08:40

Anketlerde çakılınca AKP'nin cumhurbaşkanlığı planı deşifre oldu

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin son anketinde, seçimin ikinci tura kalması halinde Erdoğan'ın oylarının düştüğü görüldü. AKP Genel Merkezi, anket sonuçları sonrası harekete geçerek bu konuya yoğunlaştı.

SHABER3.COM

Mayıs ayına girilmesiyle birlikte anket şirketleri de Nisan ayında gerçekleştirdikleri anketleri teker teker yayınlamaya başladı. MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından önceki gün yayınlanan ankette bir hayli dikkat çekti.

YAVAŞ İKİNCİ TURDA ARAYI AÇIYOR

Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığında Erdoğan, dört adaydan da daha az oy alıyor. Erdoğan ile Yavaş yarışırsa... Yavaş yüzde 53.9 alırken, Erdoğan yüzde 36.5'te kalıyor. Kararsızlar ve protestocuların oranı yüzde 9.

MetroPOLL anketi: Mansur Yavaş ilk turda Erdoğan'a karşı açık ara önde, ikinci turda HDP'lilerin yüzde 73.2'sinden oy alıyorMetroPOLL anketi: Mansur Yavaş ilk turda Erdoğan'a karşı açık ara önde, ikinci turda HDP'lilerin yüzde 73.2'sinden oy alıyor

ERDOĞAN İKİNCİ TURDA İMAMOĞLU'NA DA KAYBEDİYOR

Yavaş HDP'lilerin yüzde 73.2'sinin, MHP'lilerin yüzde 23.1'inin oyunu alıyor. Erdoğan ile İmamoğlu yarışırsa... İmamoğlu yüzde 49.7, Erdoğan yüzde 40 alıyor. Kararsızlar ve protestocular yüzde 9.8. İmamoğlu HDP'lilerin yüzde 82.6'sının, MHP'lilerin yüzde 8.3'ünün oyunu alabiliyor.

HEDEF İLK TURDA SEÇİMİ BİTİRMEK

Milli Gazete'nin haberine göre; AKP Genel Merkezi'nin de çeşitli anketler yaptırdığı ve anketlerde Erdoğan'ın ilk turda seçimi koparabileceği yönünde kanaat oluştuğu öne sürüldü. AKP Genel Merkezi işi şansa bırakmayarak Erdoğan'ı ilk turda seçtirmeyi hedefliyor. Çalışmalar da ilk tur ağırlıklı olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Anketlerde çakılınca AKP'nin cumhurbaşkanlığı planı... Sonraki Haber >>

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

AKP'li başkan bayramlaşmak için gittiği mahallede böyle protesto edildi

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

'Nagehan Alçı gibi vasat insanların hayatımızı yönlendirmesine karşıyım

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

Felçli ve yüzde 89 engelli KHK’lı öğretmen tutuklandı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

AKP'li vekiller AKP seçmenleri ile tartıştı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Yaşlı kadının açlık isyanı

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Mesai arkadaşı kadını döven kişiyi vatandaşlar etkisiz hale getirdi

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

Yaşlı adamı, ölmeden ceset torbasına koydular

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

İmamoğlu bayramlaşmak için Rize'de

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna drone ile iki tekneyi batırdı

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.

Ukrayna ordusundan Salavat-ı Şerif ile Ramazan Bayramı mesajı!.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:50:15