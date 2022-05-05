Anketlerde çakılınca AKP'nin cumhurbaşkanlığı planı deşifre oldu

YAVAŞ İKİNCİ TURDA ARAYI AÇIYOR





ERDOĞAN İKİNCİ TURDA İMAMOĞLU'NA DA KAYBEDİYOR





HEDEF İLK TURDA SEÇİMİ BİTİRMEK





Mayıs ayına girilmesiyle birlikte anket şirketleri de Nisan ayında gerçekleştirdikleri anketleri teker teker yayınlamaya başladı. MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından önceki gün yayınlanan ankette bir hayli dikkat çekti.Ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldığında Erdoğan, dört adaydan da daha az oy alıyor. Erdoğan ile Yavaş yarışırsa... Yavaş yüzde 53.9 alırken, Erdoğan yüzde 36.5'te kalıyor. Kararsızlar ve protestocuların oranı yüzde 9.MetroPOLL anketi: Mansur Yavaş ilk turda Erdoğan'a karşı açık ara önde, ikinci turda HDP'lilerin yüzde 73.2'sinden oy alıyorMetroPOLL anketi: Mansur Yavaş ilk turda Erdoğan'a karşı açık ara önde, ikinci turda HDP'lilerin yüzde 73.2'sinden oy alıyorYavaş HDP'lilerin yüzde 73.2'sinin, MHP'lilerin yüzde 23.1'inin oyunu alıyor. Erdoğan ile İmamoğlu yarışırsa... İmamoğlu yüzde 49.7, Erdoğan yüzde 40 alıyor. Kararsızlar ve protestocular yüzde 9.8. İmamoğlu HDP'lilerin yüzde 82.6'sının, MHP'lilerin yüzde 8.3'ünün oyunu alabiliyor.Milli Gazete'nin haberine göre; AKP Genel Merkezi'nin de çeşitli anketler yaptırdığı ve anketlerde Erdoğan'ın ilk turda seçimi koparabileceği yönünde kanaat oluştuğu öne sürüldü. AKP Genel Merkezi işi şansa bırakmayarak Erdoğan'ı ilk turda seçtirmeyi hedefliyor. Çalışmalar da ilk tur ağırlıklı olacak.