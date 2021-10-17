Samanyolu Haber /Gündem / 'Anketlere güvenim kalmadı' demişti! AKP'ye yakın araştırma şirketinden cevap geldi /17 Ekim 2021 23:42

'Anketlere güvenim kalmadı' demişti! AKP'ye yakın araştırma şirketinden cevap geldi

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anket şirketlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

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AKP'li Cumhur başkanı Erdoğan'ın gelen anketlerde hüsrana uğraması üzerine yaptığı açıklamada "Kamuoyu araştırma ve anket şirketlerine benim güvenimin kalmadı" ifadelerini kullanmıştı. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Erdoğan'ın yaptığı açıklama üzerine Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2018 seçimlerinde, istatistik bilimini şaşırtacak derecede doğru sonuçlar bulduğumuz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katıldığı A Haber canlı yayınında açıklanmıştı Ardından onlarca yayın organında başarımız konuşuldu. Boşuna demiyoruz Sn.Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor diye" ifadesini kullandı. 


NE OLMUŞTU?
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yayınlanan anketlerde hüsranla karşılaşması üzerine şu ifadeleri kullandı: 

Anketlerle millete psikolojik operasyon çekme çabaları her zaman olmuştur. Biz bunlardan bıktık, bunlara da alışığız. Kamuoyu araştırma ve anket şirketlerine benim güvenimin kalmadığını hatırlayın daha önce de açıklamıştım. Son seçimlerde sonuçları bırakın bileni yakın tahminde bulunan şirket bile çıkmadı. İşte şahsımın Cumhurbaşkanı seçildiği o seçimlerde bunu çok açık net gördük. 
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