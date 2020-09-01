Ankette çarpıcı bulgular... Her beş kişiden biri KHK'dan etkilendi

Avrasya Araştırma Şirketi, Ağustos ayı gündem araştırmasında KHK’lılara toplumun bakışını ölçtü. Toplumun yüzde 61’i berat ve takipsizlik alanların işe hemen dönmesini istiyor. Toplumun yüzde 21’inin kendisi, akrabası ve arkadaşı KHK’lı durumunda bulunuyor. Yargılama yapılmadan insanların işlerinden atılmasını ankete katılanların yüzde 44’9’ü doğru bulmuyor, doğru bulanların oranı yüzde 33,6 oldu.





Kronos Haber'de yer alan haberde Avrasya Araştırma Şirketi Yöneticisi Kemal Özkiraz’ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı anket verilerine göre, halkın yüzde 45,9’u beraat, takipsizlik alan veya hakkında hiçbir işlem yapılmayanların işlerine hemen dönmesi gerektiğini düşünüyor. Sadece berat edenlerin işlerine iade edilmesini isteyenlerin oranı yüzde 14,9 olurken ‘hayır iade edilmemeli’ diyenlerin oranı yüzde yüzde 23,8 oldu.





“Mahkeme kararı olmadan işten atılmayı doğru buluyor musunuz?” sorusuna vatandaşların yüzde 44,9’u doğru bulmadığını, yüzde 33,6’sinin doğru bulduğu cevabını verdi.





KHK’LILARIN YÜZDE 52’Sİ YA İŞSİZ YA DA GÜVENCESİZ İŞLERDE ÇALIŞIYOR





“Ailenizde ve yakın çevrenizde KHK ile işten çıkarılmış olan var mı?” sorusuna yüzde 0,3’ü kendisinin, yüzde 1,1’i ailesinin, yüzde 6,9’u akrabalarının bulunduğunu, yüzde 12,5’u ise arkadaşı veya komşusunun olduğu cevabını verdi.





“Tanıdığınız KHK’lıların ekonomik durumları ne durumda?” sorusuna ise yüzde 16,5’i ‘işsizler geçinemiyorlar’, yüzde 35,7’si ‘güvencesiz işlerde çalışıyorlar’, yüzde 23,1’i ‘ekonomik sorunları yok’, yüzde 24,7’si ise ‘bilmiyorum’ cevabı verdi.





TOPLUMUN YÜZDE 46,7’Sİ KHK’NIN ANLAMINI BİLMİYOR







Toplumun yüzde 41,5’i KHK’nın anlamını doğru biliyor, yüzde 46,7’si ise yanlış biliyor. KHK mağdurları ismini duyanların oranı ise yüzde 69,8 oranında.





“KHK’lılar kimdir?” sorusuna ise vatandaşların yüzde yüzde 55,9’ü kararname işten atılanlar cevabını verdi. Yüzde 14,6’i ‘F...cüler’, yüzde 4,5’ü ise teröristler dedi.