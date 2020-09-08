Ankette soruldu: Günlük açıklanan rakamlara inanıyor musunuz?

Metropoll araştırma şirketinin yayımladığı ağustos ayı kamuoyu araştırmasına göre, halkın açıklanan verilere olan güveni 5 ayda tersine çevrildi. Ankette, "Hükümetin koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarında şeffaf davrandığını ve gerçekleri açıkladığını düşünüyor musunuz?" yönündeki soruya yüzde 58,9 "Hayır düşünmüyorum" yanıtı verdi.







Ankete katılanların yüzde 36,2'si Sağlık Bakanlığı'nın şeffaf davranmasına yönelik soruya "Evet" yanıtı verirken "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler yüzde 4,9'a geriledi.





Bu rakamlar nisan ayında yüzde 62,3 "Evet" ile zirveye çıkarken "Hayır" diyenlerin oranı yüzde 30 seviyesindeydi.





Sağlık Bakanlığının koronavirüs vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarını şeffaf bulanların içerisinde yüzde 59,4 ile en çok AKP seçmeni yer aldı.





AKP seçmeninin yüzde 33,7'si iktidarın paylaştığı rakamların doğruluğuyla ilgili soruya "Hayır düşünmüyorum" yanıtı verdi.





Cumhur İttifakı'nın bir diğer üyesi MHP seçmeni de bakanlığın şeffaf davrandığı konusunu yüzde 59,4 ile onayladı.





CHP'li seçmenlerin bakanlığa olan güveni yüzde 10'da kaldı.





Metropoll'ün Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilerde şeffaf davranıp davranmadığı yönündeki soruya, CHP'li seçmen yüzde 88,8 ile olumsuz yaklaşım sergiledi.







