Samanyolu Haber /Gündem / Anketten çıkan çarpıcı sonuç: AKP'liler de artık AKP'nin enflasyonuna inanmıyor /03 Ocak 2022 15:17

Anketten çıkan çarpıcı sonuç: AKP'liler de artık AKP'nin enflasyonuna inanmıyor

Metropoll Araştırma Şirketi Yöneticisi Özer Sencar, enflasyonla ilgili yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre halkın yüzde 62’si fiyatların son bir yılda yüzde 100 veya daha fazla arttığını düşünüyor. AKP’lilerin yüzde 46’sı da aynı kanaatte.

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Metropoll Araştırma Şirketi’nin Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, enflasyonla ilgili yaptıkları son araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Aralık ayında yapılan araştırmaya göre halkın yüzde 62’si fiyatların son bir yılda yüzde 100 veya daha fazla arttığını düşünüyor. AKP’ye oy vereceğini söyleyenlerin yüzde 46’sı da aynı düşüncede. Araştırmaya göre halkın sadece yüzde 2’si son bir yılda yüzde 20 civarında bir artış olduğunu söylüyor.

Metropoll Araştırma Şirketi tarafından yapılan “Türkiye’nin Nabzı: Aralık 2021” anketinin sonuçlarını şirketin yöneticisi Özer Sencar Twitter hesabından paylaştı.

HALKIN YÜZDE 90’I FİYATLARIN YÜZDE 50’DEN FAZLA ARTTIĞINI DÜŞÜNÜYOR
Geçtiğimiz ay yapılan araştırmada vatandaşlara “Son bir yılda fiyatlar ne kadar arttı?” sorusu yöneltildi.

Araştırma sonuçlarına göre halkın yüzde 61,5’i son bir yılda fiyatların yüzde 100 veya daha üzerinde arttığını söyledi. Fiyatların yüzde 50-100 arasında arttığını söyleyenler ise yüzde 28,8’de kaldı.

Vatandaşların yüzde 7,1’i fiyatların yüzde 25-50 arasında arttığını; yüzde 1,9’u ise yüzde 20 civarında yükseldiğini düşünüyor.

Yani halkın sadece yüzde 9’u fiyatların yüzde 50’den az arttığını düşünüyor. Halkın yüzde 90’ı ise fiyatların yüzde 50’den ve hatta yüzde 100’den fazla arttığı kanaatinde.

AKP SEÇMENİNİN YÜZDE 78’İNE GÖRE ENFLASYON 50’NİN ÜZERİNDE
Fiyat artışları konusunda fikri sorulan vatandaşlara “Bu Pazar günü seçim yapılsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu da yöneltildi.

AKP’ye oy vereceğini söyleyen kişilerin yüzde 46,4’ü yani yaklaşık yarısı enflasyonun yüzde 100 veya daha fazla arttığını düşünüyor.

Ankete göre AKP seçmeninin yüzde 31,3’ü fiyatların son bir yılda yüzde 50-100 arasında; yüzde 15,6’sı yüzde 25-50 arasında arttığını belirtti. Yüzde 5,4’üne göre ise enflasyon son bir yılda yüzde 20 civarında arttı.

Bu sonuçlara göre AKP’ye oy vereceğini söyleyenlerin sadece yüzde 21’i yani 5’te biri fiyatların yüzde 50’den az arttığı kanaatinde.
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