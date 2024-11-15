Samanyolu Haber /Gündem / Anketten çıkan ilginç sonuç: İki tercih arasında sadece 1 puan fark var /15 Kasım 2024 10:31

Anketten çıkan ilginç sonuç: İki tercih arasında sadece 1 puan fark var

MAK Araştırma Şirketi'nin son anketine göre 'Mevcut şartlara baktığınızda Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz?' sorusuna yüzde 35'i 'evet', yüzde 34'ü 'hayır' yanıtı verdi.

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MAK Araştırma Şirketi, 3 - 12 Kasım arasında 44 ilde 3200 katılımcıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Yüz yüze anket yöntemiyle yapılan araştırma Türkiye genelindeki ekonomik ve sosyo-kültürel durumu yansıtmayı hedefledi. Mehmet Ali Kulat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı araştırmada ilginç sonuçlar vardı.

Araştırmaya katılanlar "Ülkemizin şartlarını dikkate alarak baktığınızda ekonomi yönetiminden memnun musunuz?" sorusuna karşılık yüzde 43.9'u memnun olmadığını söyledi. Memnun olanların oranı ise yüzde 25.5 oldu.

GIDAYA ERİŞİM ZORLUYOR
Araştırmada yöneltilen sorulardan biri de şöyleydi:

"Ekonomik olarak en çok hangi durum sizi zorlamaktadır?"

Bu soruya ise yüzde 41'lik bir kesim "Gıda ve temel ihtiyaçlara erişim" diye yanıt verdi. Katılımcıların yüzde 20'i 'barınma' yüzde 14'ü ise 'eğitim' dedi.

MEMNUNUM...
"Mevcut şartlara baktığınızda Türkiye'de yaşamaktan memnun musunuz?" sorusuna verilen yanıtlar da şöyle:

Yüzde 35 'Memnunum' derken, yüzde 34'ü 'Memnun değilim' dedi. Yüzde 5'lik bir oran da bu soruya yanıt vermedi.
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