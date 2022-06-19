Anketten çıkan sonuç şaşırtmadı: İşte Z kuşağının tercihi

26 istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 18-22 yaş aralığındaki 3 bin 444 kişi ile yüz yüze görüşmeyle yapılan anket, gençlerin siyasal tercihlerini ortaya koydu.



Anket sonucuna göre yeni seçmenin oy tercihinde CHP, yüzde 36,9 ile birinci parti olurken İkinci sırada, yüzde 21,2 ile AKP yer aldı.



Ankette, 18-22 yaş arası yeni seçmene "Meclis’te çoğunluğu Cumhur İttifakı mı, muhalefet partileri mi kazanır? " sorusu yöneltildi.



Yeni seçmenlerin yüzde 43,2'si "Meclis çoğunluğunu muhalefet kazanır" dedi. “Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı kazanır” diyenlerin oranı ise yüzde 33,4 oldu.



Yeni seçmenlerin oy verme davranışlarını etkileyen faktörler arasında yüzde 42,5 ile “Ekonomik durum” birinci sırada yer aldı.



Yüzde 27,5 ile “Dünya görüşü” ikinci sırada yer aldı.



"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi, Parlamenter Sistem mi?" sorusuna yeni seçmenlerin yüzde 54,1'i "Parlamenter Sistem" yanıtını verdi.



Yüzde 24,8'in tercihi ise "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" olarak belirlendi.



“Aday olması durumunda Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?” sorusuna yeni seçmen yüzde 57,5 oranında “asla oy vermem” yanıtını verdi.



Oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 19,3'te kaldı.



Yeni seçmenlerin muhalefet adayı ve Erdoğan tercihinde, yüzde 51,9 "muhalefet adayına oy veririm" dedi.



"Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 24,2'de kaldı.



Ankette, "Cumhurbaşkanlığı seçimini muhalefet adayı mı, Erdoğan mı Kazanır?" sorusu da yeni seçmenlere yöneltildi.



Buna göre, "Her durumda Recep Tayyip Erdoğan kazanır " diyenlerin oranı yüzde 31,5 oldu. Yeni seçmenlerin 39,8'i " Doğru bir aday gösterirse muhalefetin adayı kazanır" görüşünde.