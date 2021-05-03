"Anlaşılan kayıp 128 milyarı en iyi Amerikalı bankacılar biliyor!"

ABD Başkanı Joe Biden’ın “Ermeni Soykırımı” demesine iktidardan gelen tepkinin 'nisa yağmuru gibi gelip geçtiği' değerlendirmesini yapan Murat Yetkin, Yetkinreport.com'da yayınlanan 24 Nisan fırtınası nasıl çabucak dindi? başlıklı yazısında arka planda yaşananları değerlendirdi.





Yetkin yazısından ilgili bölüm şöyle:





"Amerikalı uzmanlar Beyaz Saray’a Türkiye’nin kamu bankalarında ciddi miktarda döviz kalmadığını, Merkez Bankasının döviz sıkıntısı içinde olduğunu bildirmişlerdi. Erdoğan, Biden’ın “Ermeni soykırımı” demesine askeri, ya da siyasi anlamda (sert açıklamalar ve diplomatik protestolar dışında) fiilen bir tepki verirse, para piyasaları da buna tepki verebilirdi. Merkez Bankasının elindeki rezerv, dolar kurunun yeni bir krize tırmanmasını önlemeye yetmeyebilirdi ve Erdoğan da bunu biliyordu.

Anlaşılan Amerikalı bankacılık uzmanları Türkiye’de muhalefetin Erdoğan’a sorduğu “128 milyar dolar nerede?” sorusunun yanıtını, Türkiye’deki muhalefetten daha iyi biliyorlardı.

Ayrıca 2018’de Trump’ın bir Twitter yayınıyla ülkeyi kur krizine sürüklemesinden sonra, 2019’daki küstah “aptal olma, kabadayılık yapma” mektubuna, Erdoğan o da Trump’ın kabulü sırasında “mektubu iade” gibi tepki bile sayılmayacak bir şekilde karşılık vermişti.

Amerikalı uzmanlar, 24 Nisan çıkışı üzerinden iki gün geçtikten sonra bu hesaplarının sağlamasını da yapmışlardı. Biden’ın açıklamasından 20 saat öncesinden 20 saat sonrasına dek geçen sürede Türk lirası ABD doları karşısında Erdoğan sert tepki vermemesine rağmen yüzde 5 dalgalanmıştı.

Özetle, ABD Başkanının 24 Nisan çıkışının Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından çabucak geçiştirilmesinde sadece Biden’ın Erdoğan’la görüşme vaadi değil, Merkez Bankasının içine düşürüldüğü zafiyetin kullanılması da söz konusu olmuştu.