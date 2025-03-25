'Anlaşma sağlandı' denilmişti! Özel kürsüden indi gazlı müdahale başladı





ÖZEL'İN KONUŞMASI BİTER BİTMEZ MÜDAHALE BAŞLADI

CHP'nin çağrısıyla yüz binler Saraçhane'yi doldurmaya devam ediyor. Gün içerisinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in başında olduğu heyet polis müdahaleleri ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşme gerçekleştirdi.Görüşme sonrası açıklama yapan Çelik, herhangi bir polis müdahalesinin olmayacağı konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.Akşam saat 20.30'a çağrı yapan CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'yi dolduran yüz binlere seslendi. Konuşmasının bittiği anda polis yeniden kitleye biber gazı ile müdahaleye başladı.Olayların başlamasıyla kameraların karşısına geçen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, olay anında Bozdoğan kemerinde olduğunu söyledi.“Ben Bozdoğan Kemeri’ndeydim, hiç kimse hiçbir şey yapmıyordu. Özgür Başkan iner inmez gaz sıkılmaya başlandı.”