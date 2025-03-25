Samanyolu Haber /Gündem / 'Anlaşma sağlandı' denilmişti! Özel kürsüden indi gazlı müdahale başladı /25 Mart 2025 00:48

'Anlaşma sağlandı' denilmişti! Özel kürsüden indi gazlı müdahale başladı

Saraçhane'yi dolduran yüz binlere polis saldırıları sürüyor. Gün içerisinde CHP heyeti İstanbul Valiliği ile yaptığı görüşmede polis müdahalesi olmayacağı şeklinde anlaşma sağlandığı söylenmişti ancak Özgür Özel'in konuşmasının bittiği anda polis kitleye biber gazı ile saldırdı

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CHP'nin çağrısıyla yüz binler Saraçhane'yi doldurmaya devam ediyor. Gün içerisinde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in başında olduğu heyet polis müdahaleleri ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Çelik, herhangi bir polis müdahalesinin olmayacağı konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

ÖZEL'İN KONUŞMASI BİTER BİTMEZ MÜDAHALE BAŞLADI

Akşam saat 20.30'a çağrı yapan CHP lideri Özgür Özel, Saraçhane'yi dolduran yüz binlere seslendi. Konuşmasının bittiği anda polis yeniden kitleye biber gazı ile müdahaleye başladı.

Olayların başlamasıyla kameraların karşısına geçen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, olay anında Bozdoğan kemerinde olduğunu söyledi.

“Ben Bozdoğan Kemeri’ndeydim, hiç kimse hiçbir şey yapmıyordu. Özgür Başkan iner inmez gaz sıkılmaya başlandı.”
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