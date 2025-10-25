Samanyolu Haber /Dünya / Anlaşma sağlandı: Filistinli gruplar teknokrat hükümeti kuracak /25 Ekim 2025 08:20

Anlaşma sağlandı: Filistinli gruplar teknokrat hükümeti kuracak

Hamas, El Fetih ve diğer Filistinli gruplar, Kahire’de yapılan toplantıda savaş sonrası Gazze’nin yönetimini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir komiteye devretme kararı aldı.

SHABER3.COM

Filistin’in önde gelen siyasi grupları, savaş sonrası Gazze’nin yönetimine ilişkin tarihi bir anlaşmaya imza attı. Hamas’ın internet sitesinde yayımlanan ortak bildiride, grupların “Gazze Şeridi’nin yönetimini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin komitesine devretme” konusunda uzlaştığı duyuruldu.

Al Arabiya’nın haberine göre, Kahire’de düzenlenen toplantıda alınan kararda, söz konusu komite, “Arap kardeşler ve uluslararası kurumlarla işbirliği içinde Gazze’de temel hizmetleri yürütecek ve sivil yaşamı yönetecek.”

Açıklamada ayrıca Filistinli gruplar, ulusal birliği sağlamak amacıyla “ortak bir strateji belirleme” ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nü (FKÖ) yeniden yapılandırma çağrısında bulundu.

Kaynaklara göre, Hamas ve El Fetih temsilcileri, Mısır’ın ev sahipliğinde ABD destekli ateşkes planının ikinci aşamasını da görüştü. Görüşmelerde taraflar, Filistin iç cephesinin güçlendirilmesi ve İsrail hükümetinin uyguladığı politikalar karşısında ortak bir duruş sergilenmesi konusunda mutabık kaldı.

Toplantılara, Hamas’ın müttefiki İslami Cihad’ın yanı sıra FKÖ’ye bağlı Demokratik ve Halk Kurtuluş Cepheleri de katıldı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Anlaşma sağlandı: Filistinli gruplar teknokrat hükümeti... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:02