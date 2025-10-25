Anlaşma sağlandı: Filistinli gruplar teknokrat hükümeti kuracak

Filistin’in önde gelen siyasi grupları, savaş sonrası Gazze’nin yönetimine ilişkin tarihi bir anlaşmaya imza attı. Hamas’ın internet sitesinde yayımlanan ortak bildiride, grupların “Gazze Şeridi’nin yönetimini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin komitesine devretme” konusunda uzlaştığı duyuruldu.



Al Arabiya’nın haberine göre, Kahire’de düzenlenen toplantıda alınan kararda, söz konusu komite, “Arap kardeşler ve uluslararası kurumlarla işbirliği içinde Gazze’de temel hizmetleri yürütecek ve sivil yaşamı yönetecek.”



Açıklamada ayrıca Filistinli gruplar, ulusal birliği sağlamak amacıyla “ortak bir strateji belirleme” ve Filistin Kurtuluş Örgütü’nü (FKÖ) yeniden yapılandırma çağrısında bulundu.



Kaynaklara göre, Hamas ve El Fetih temsilcileri, Mısır’ın ev sahipliğinde ABD destekli ateşkes planının ikinci aşamasını da görüştü. Görüşmelerde taraflar, Filistin iç cephesinin güçlendirilmesi ve İsrail hükümetinin uyguladığı politikalar karşısında ortak bir duruş sergilenmesi konusunda mutabık kaldı.



Toplantılara, Hamas’ın müttefiki İslami Cihad’ın yanı sıra FKÖ’ye bağlı Demokratik ve Halk Kurtuluş Cepheleri de katıldı.