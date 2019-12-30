Anlaşma sağlandı: İspanya'da bir ilk yaşanıyor

İspanya'da 246 günü bulan hükümetsizliğe son verecek ve ülke tarihinde bir ilki teşkil edecek sol koalisyon hükümetinin kurulması için anlaşma sağlandı.





Ülkede 10 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerden birinci parti çıkan Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı arasında kurulacak sol koalisyon hükümetinin programı açıklandı.





Zenginlerden daha fazla vergi





PSOE lideri ve geçici Başbakan Pedro Sanchez ile Unidas Podemos lideri Pablo Iglesias'ın mecliste tanıttığı hükümet programında, zenginlerden daha fazla vergi alınması, asgari ücrette artış, fahiş kira artışlarının düzenlenmesi, geçmiş sağ hükümetçe yapılan eğitim ve çalışma reformlarının büyük bölümünün iptal edilmesi, yolsuzluğa karşı ulusal plan çıkarılması, kadına yönelik şiddete karşı yeni önlemler, iklim değişikliğiyle mücadele ve ülkedeki şans oyunlarını kısıtlayıcı vaatler öne çıktı.





Sol koalisyonun hükümet programında, bağımsızlık referandumunda ısrar eden Katalonya için çözümün "siyasi yoldan diyalog, müzakere ve anlaşmayla sağlanması" gerektiği savunuldu.





350 sandalyeli İspanyol meclisinde PSOE (120) ve Unidas Podemos'un (35) toplam milletvekili sayısı 155 olurken, bu koalisyonun güvenoyu almasını ve istikrarlı bir hükümet kurmasını sağlayacak meclis çoğunluğunu (176) yakalaması için küçük partilerin dışarıdan destek vermeleri gerekiyor.





Mevcut durumda, Bask bölgesinde faaliyet gösteren Bask Milliyetçi Partisi (6 milletvekili) ile sol görüşlü "Daha Çok Ülke", Kanarya Koalisyonu, Kantabria Bölgesel Partisi gibi bazı küçük partiler sol koalisyon hükümetine destek verdiğini açıklasa da meclis çoğunluğunun yakalanması için Katalonya'da ayrılıkçı bir politika izleyen Katalonya Cumhuriyetçi Solu'nun (ERC) desteğine de ihtiyaç duyuluyor.





PSOE ve Unidas Podemos'un, ERC'nin desteğini garanti etmeleri halinde hemen mecliste güven oylamasına gidebilecekleri belirtiliyor.