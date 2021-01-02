Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün açılışını yaptıkları Alibeyköy-Cibali tramvay hattına dair "AKP'liler 'bizim dönemimizde yapıldı' diyor. Siz ne diyorsunuz?" sorusu üzerine, "Atılmış bir pas, bunu gole çevirmen lazım." diyerek sözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdi.





İmamoğlu da "2016'da projeyi başlattılar, '2018'de bitireceğiz' dediler; bitiremediler. Bahsettiğim yüzde 55'lik kısmını yaklaşık 1 yılı biraz aşkın bir sürede pırıl pırıl bir şekilde yapıp İstanbullulara kazandırdık. Anlıyorum, kıskanıyorlar. Olsun, kıskansınlar." dedi.







EKREM İMAMOĞLU: ALKIŞLAMAYI ÖĞRENSİNLER





İmamoğlu, soruyu şu şekilde cevapladı: "Öncelikle, 'Biz yaptık' anlayışına gelmiş olmaları sevindirici. Gerçekten biz yaptık. Çünkü, 16 milyon İstanbullu yaptı. Haklılar. İstanbullu olanlar bunu keyifle söyleyebilirler; ister AKP'li olsun, ister diğer partilerden olsun, ister CHP'li, İyi Partili olsun."





"Alkışlamalılar. Biz, nasıl bizden önce yapılan doğru işleri alkışlıyorsak, alkışlamayı öğrenmeliler ve alışmalılar." diyen İmamoğlu, "Çünkü, bundan sonra alkışlayacakları çok daha güzel işler yapacağız. Bu hattın içerisinde, gerçekten ciddi, kritik, teknik sorunları da biz çözdük. 2000'e yakın kazık çakılmış bir hatta dönüştü burası." dedi.





İmamoğlu şunları kaydetti: ""Yanlış yapılmış 1,3 kilometresini tekrardan söküp, yıkıp, yeniden yapmak zorunda kaldık. Bu yönüyle bütün sıkıntılarını giderdik ve çözüme kavuşturduk. Anlıyorum; kıskanıyorlar. Olsun, kıskansınlar. Hatta bugün, biraz daha fazla kıskanabilirler; annemin yanındayım çünkü."