Samanyolu Haber /Ekonomi / Anne baba ne yapsın? /12 Şubat 2021 15:52

Anne baba ne yapsın?

Türkiye'de fiyatları 50 lira ile 209 lira arasında değişen bebek mamalarına da alarm takıldı. En çok hırsızlığın da bu devam sütlerinde ve mamalarında olduğu belirtiliyor.

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Zam üstüne zam gelen ürünlere hırsızlığa karşı alarm takılıyor. Ayçiçek yağı ve peynirden sonra bebek mamalarına da alarm takıldı.

ESKİDEN ELEKTRONİK ÜRÜNLERE TAKILIRDI

Türkiye’de vatandaşın geçim sıkıntısının fotoğrafı olan alarmlı ürünlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Eskiden sadece pahalı elektronik ürünlerine alarm takılırdı. 2020 sonundan itibaren ise gıda ürünlerine alarm takılır oldu.

Gazeteci Batuhan Çolak'ın çektiği ve aykiri.com.tr'de yayınlanan fotoğraf ekonomik güçlüğü gözler önüne serdi.

DEVAM SÜTLERİ VE MAMALAR YÜZDE 100'E YAKIN ZAMLANDI

Çoğu ithal ürün olan Aptamil, Hipp, Bebelac, Goldan Goat gibi markaların ürettiği devam sütleri son 2 yıl içerisinde neredeyse 15 günde bir zamlandı. 

Artan zamlarla birlikte en küçük kutudaki devam sütleri 60 liradan satılmaya başladı. Marka ve modeline göre en küçük kutu (300 veya 350 gr) devam sütleri fiyatları 90 liraya kadar yükseliyor.

Gramajı yüksek olan, büyük boy mamaların fiyatları ise 200 liraya kadar satılıyor.

1 kutu mamanın bebeğin, tüketimi ve yaşına bağlı olarak tüketilmesi süresi 2 ila 4 gün arasında değişiyor. 

MARKETLERDEN EN ÇOK ÇALINAN ÜRÜN!

Artan kur ve ekonomideki kötü gidişatla birlikte devam sütleri birçok anne-babayı ekonomik yönden zorluyor. Pandeminin etkisiyle başlayan işten çıkarma süreçleri, özellikle AVM'lerde yeni güvenlik önlemleri getirilmesine yol açtı.

Aykır'nın ulaştığı bilgilere göre, son dönemde marketlerde en çok çalınan ürünlerin başında bebek maması ve devam sütleri geliyor. Çalınma olaylarının önüne geçilebilmesi için marketler, güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarırken, güvenlik kelepçesi, güvenlik bandı, ve kilitli kutu gibi yöntemleri tercih ediyorlar.
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