Anne baba tutuklandı, iki minik çocuklarıyla adliyede vedalaştı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Güne bir kötü haber daha düştü” diyerek Sultan ve İbrahim Ataş çiftinin uğradığı hukuksuzluğu paylaştı. Gergerlioğlu, Sultan Ataş ve İbrahim Ataş çiftinin tutuklanarak cezaevine konduğunu; geride 1 ve 3 yaşında iki çocuğunun kaldığını duyurdu.





24 Eylül’de gözaltına alınan Sultan Ataş ve İbrahim Ataş çifti, çıkartıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevinde gönderildi.





Sultan Ataş, İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne konulurken eşi İbrahim Ataş’ta Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Bakıma muhtaç iki çocuk ise adliye koridorunda anne ve babasına veda etmek zorunda kaldı. Çocukların babaannesinde kaldığı öğrenildi.





GERGERLİOĞLU: VİCDANLARI HİÇ Mİ YOK





Ataş çiftinin tutuklanmasını sosyal medya hesabından duyuran HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Güne bir kötü haber daha düştü! Bu zulümleri yapanlar bu çocuklara bakabiliyor mu? Vicdanları hiç mi yok? Sultan Ataş ve Eşi İbrahim Ataş tutuklandı 2 çocukları var. Biri 1 diğeri 2 yaşında. Anne sütü ile beslendiği için küçük çocuk huzursuz. Kaç gündür bir şey yedirememişler.” ifadelerini kullandı.





SEZEN ATAŞ: EŞİM ŞEHİT OLDUKTAN SONRA EN ÇOK DESTEK BU İKİ KARDEŞİMDEN GELDİ





Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Ataş’ın eşi Sezen Ataş ise yaptığı Twitter paylaşımında, İbrahim Ataş’ın ağabeyinin kuzeni, eşi Sultan Ataş’ın ise kız kardeşi olduğunu söyleyerek şu açıklamayı paylaştı.





Sezen Ataş şunları söyledi:



