Anne-babalar dikkat: Sosyal medyada çocukları bekleyen tehlike!

Çocuklar artık küçük yaşlardan itibaren internet ve sosyal medyayla haşır neşir. Anne babalarının ellerinde sürekli akıllı cihazları görüyorlar. Birçok ebeveyn 5-10 dakika rahatlamak için çocuklarının ellerine telefonu, tableti veriyor; tanışma da böyle başlıyor.





İnternet ve sosyal medya kullanım yaşının düşmesiyle çocukların bu mecrada karşılaştığı tehlikeler de artmaya başladı.





Gerek ödevler gerek oyun için bilgisayar veya akıllı cihazların başına geçen çocukları siber zorbalık, kimlik avı, uygunsuz mesajlaşma gibi birçok tehlike de bekliyor.





ZARARLI YAZILIMLARA DİKKAT!





Çocuklar kendi cep telefonlarına ilk kez 3-5 yaşında, kendi sosyal medya hesaplarına ise 8 yaşında sahip olmaya başladı. Yapılan araştırmaya göre ise 6-15 yaş grubundaki çocukların internet kullanmaya başlama yaşı ortalama 9.



